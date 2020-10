To bola drahá svadba, pán premiér!

Koncom augusta 2020 sa podľa tlače významná časť poslaneckého klubu OĽANO zúčastnila na svadbe predsedu tohto poslaneckého klubu so 150 hosťami. 21.10.2020 počet infikovaných prekonal 33000 a premiér organizuje testovanie.

Politici majú smolu, že sú ďaleko viac sledovaní verejnosťou, než obyčajní ľudia. Aj keď sú zo strany OĽANO. Preto je normálne, keď sa od politikov očakáva, že svojim správaním budú dávať signály, ako sa majú správať ostatní - skutoční obyčajní ľudia. Čiže by mali byť vzorom. Je len na škodu, že Slovensko malo doteraz smolu na politikov, pretože nájsť takých, ktorí by mohli byť pre nás vzorom, je skutočne syzifovská robota.

Čo je veľmi zlé, politici dávajú signály, ako sa správať, aj keď nie sú vzormi. Či si to uvedomujú, alebo nie. Ak chcete od ľudí, aby znižili mobilitu, dodržiavali sociálny odstup, nosili rúška a správali sa zodpovedne, tak nemôžete ako politik dávať signály z opačnej strany spektra. Svadba so 150 hosťami predsedu najväčšieho poslaneckého klubu, fotky bez rúšok a ešte k tomu v čase pandémie, to bol nielen nešťastný, ale aj hlúpy signál. Prečo sa potom divíte, že Slovač o sto šesť organizovala veľké rodinné oslavy a zbiehala sa zo všetkých častí republiky, ba dokonca aj zo zahraničia. Keď sa zaviedli obmedzenia, tak zorganizovala oslavy v zahraníči. Veď ste dali na toto "bláznenie" jasný signál. Keď to môžu politici z OĽANO, tak prečo by to nemohli aj skutoční obyčajní ľudia? Dnes podľa hygienikov a epidemiológov niet pochybností, že rodinné oslavy boli najväčším zdrojom šírenia vírusu. Najprv sa vírus importoval zo zahraničia a potom sa "vďaka" rodinným oslavám úspešne šíril.

Len pre pripomenutie: v deň spomenutej svadby bolo na Slovensku 3278 infikovaných a 33 obetí. O 14 dní 4163 infikovaných a 37 obetí. Dnes je infikovaných 33602 (viac než 10-krát viac) a 98 obetí (takmer 3-krát toľko). Zadarilo sa, Slovensko!

Ďalší nepremyslený a podľa mňa aj hlúpy signál, bolo začiatkom septembra 2020 obhajovanie požiadaviek hysterických neviest, aby sa neobmedzovali počty účastníkov rodinných osláv. Mám pocit, že v televízii sa objavili nevesty práve z Oravy. Mladé dámy, ako sa teraz cítite, keď je Váš region tak dramaticky sužovaný pandémiou a nielenže máte vysoké počty nakazených, ale aj mŕtvych? Dokonca prvý prípad obete z radov zdravotníkov je práve z Oravy. Stálo to chvíľkové potešenie z veľkej oslavy skutočne za to? Mala to byť pre niektorých oslava posledná? Keby ste mali svadbu s menším počtom hostí, boli by ste menejhodnotnou mladou pani?

Od augusta - v čase dovoleniek, Nemci testovali všetkých vracajúcich sa dovolenkárov. Vytvorili testovacie stanice na diaľniciach pri hraniciach a na letiskách. Dali ľuďom na výber. Buď sa otestujú zdarma po prekročení hraníc, alebo u svojho rodinného lekára alebo pôjdu do karantény. Pán premiér, Vy ste sa v tom čase chvastali tým, ako Slovensko úspešne/vzorovo zvládlo prvú vlnu pandémie a neurobili ste nič. Spali ste na vavrínoch. Poniektorí Slováci, ktorí išli zachraňovať svojimi dovolenkami chorvátske, španielske a talianske hospodárstvo a ďalšie z turizmu žijúce krajiny, si na cestu domov "pribalili" aj niečo navyše. V prvej vlne ste posielali všetkých navrátilcov do štátnej karantény, počas dovoleniek ste nezorganizovali ani len povinné testovanie. Prečo?

Počas prvej vlny, keď vypukla epidémia v rómskych komunitách, tak ste nelenili a okamžite ste ich dali do karantény za asistencie armády a polície - "pod svetlami reflektorov". Na tieto komunity ste si trúfli, ale keď vypukla oveľa horšia epidémia v niektorých okresoch u "gadžov", tak ste nenašli odvahu. Prečo?

Kedysi dávno som počul skúsenosť, keď otvoríte vrecko s blchami, tak Vám vyskáču a nikdy viac ich nevrátite. To sa stalo aj Vám resp. nám všetkým, keď ste otvorili to vrecko Vy.

Pán premiér, teraz v panike chytáte jedovatého hada za chvost a bude to podľa vyjadrení Vašej družiny stáť okolo 100 mil. EUR. Pripomínam, z našich peňazí!!! Neboli to príliš drahé prešľapy? Skutočne si myslíte, že sa bombastickou akciou, ktorú ešte nikto nikde nezorganizoval a ku ktorej je množstvo opodstatnených výhrad zo strany kompetentných odborníkov, vykúpite z Vašich nezodpovedných rozhodnutí? Áno, Číňania sú schopní otestovať aj 11 mil. ľudí. Len si, prosím, vygúglite, že ich je 1,3 miliardy a tomu zodpovedá aj počet zdravotníkov. Tých 11 mil. nie je ani 1% ich populácie a Vy chcete s necelými 60000 potenciálnymi zdravotníkmi otestovať aspoň 80% populácie Slovenska? Žartujete? Tých 60000 nie je mobilizovateľná rezerva, to sú všetci slovenskí zdravotníci, ktorí sú už teraz v nasadení a vieme, že ich nie je dosť!? Jediná rezerva z toho je len 3200 študentov!? Čína má navyše komunistický režim, v ktorom sa oveľa ľahšie ovládajú ľudia. Či aj Slovensko chcete takto nasmerovať? To ste mali povedať Vašim voličom! Zrejme by si to veľmi rozmysleli, či Vás podporia.

Od kedy ste na politickej scéne, Vás chápem a považujem viac za občianskeho aktivistu než za politika. To, že ste vyhrali voľby, ešte neznamená, že ste sa stali zodpovedným politikom. Áno, každý parlament potrebuje aj takých politikov, ako ste Vy. Nastavujú zrkadlo a v duchu tradície šašov na kráľovských dvoroch si dovolia čokoľvek. Ľuďom sa to do určitej miery páči. Riadiť štát však nie je aktivizmus! Je to seriózna robota!

Aby bolo jasné, nemyslím si, že stranícky aparátčici akéhokoľvek druhu sú lepšie pripravení na riadenie štátu!

Nie každý, kto nerešpektuje názor odbornej komunity je vizionár.

Nie každý, kto robí veci, ktoré ešte nikto nikdy neurobil, je priekopník a vizionár.

Nie každý, kto sa rozhoduje ad hoc, podľa prieskumov verejnej mienky je vizionár.

Nie každý, kto sa radí len s úzkou skupinou ľudí, ktorých si vybral na svoj obraz, je vizionár.

Nie každý, kto ide hlavou proti múru je priekopník a vizionár.

Môže to byť aj nezodpovedný hazardér ba dokonca hlupák.

Čím v skutočnosti je, rozhodne konečný výsledok.

Áno, máte v súčasnosti moc "dobrovoľne" potrestať všetkých tých, ktorí sa správali počas pandémie zodpovednejšie než Vy a Vaša družina. Nezorganizovali veľké rodinné oslavy, obmedzili svoju mobilitu, nosili rúška a starali sa o svojich najzraniteľnejších členov rodiny. Kľudne ich zavrite do karantény, keď sa nezúčastnia Vašej bombastickej akcie! Lebo Vám nechcú sekundovať pri "aktivistickom bláznení". Neveria Vašim schopnostiam zorganizovať v tak krátkom čase zmysluplné testovanie a nechcú sa nakaziť alebo nechať si poškodiť zdravie. Z Vašich krásnych rečí o zodpovednosti sa nenajedia ani nevyzdravejú. Pozerajú sa na Vaše činy a nie plamenné reči. Počítajte s tým, že Vám to môžu spočítať pri najbližších voľbách. Trochu pokory by Vám vôbec nezaškodilo!

Prežili sme iných premiérov (Priemerov aj Podpriemerov), prežijeme aj Matoviča!

Otázka je len, čo nás to bude stáť.

Priatelia, prestaňme blbnúť! Obmedzme svoju mobilitu, dodržiavajme hygienické opatrenia (ROR), podporujme svoju imunitu, riaďme sa zdravým sedliackym rozumom a buďme hlavne zodpovední. To nám pomôže najviac!

Na záver už len povzdychnutie (básnická otázka, ktorá nečaká, že bude zodpovedaná)

Naša politická scéna za ostatných viac než 30 rokov opakovane pripomína Orwellovskú Animal Farm. Stačí si len pre každé obdobie priradiť, kto je Napoleon, kto Snowball, kto Squealer? Stojí za to vygúgliť si charkteristiky týchto a ďalších postáv.

A kto je kto dnes?

V každom prípade je však pre všetky obdobia charakteristické heslo "Všetci sú si rovní", ku ktorému v Animal Farm svine neskôr dopísali "Len niektorí sú si rovnejší". Alebo že by nové znenie "Všetci sú obyčajní ľudia len niektorí sú OĽANO". Hm.