Budeme vystavení napospas nekompetentnému diktátu?

Schyľuje sa k zasadnutiu vlády SR, ktorá má rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu. Bude to pokračovanie prejavov narcistického ega alebo to bude konečne kompetentné rozhodnutie?

Pred tromi týždňami sa spustil ošial najprv s pilotným a potom celoplošným testovaním antigénovými testami. Medzičasom prebehli v niektorých okresoch tri, v iných dve kolá a v menej ako polovici jedno kolo testovania. Vláda na podporu "dobrovoľného" testovania vyhlásila podľa Zákona č. 227/2002 Z.z. núdzový stav. Jeho čl. 5 ods. 1 ustanovuje, že "...núdzový stav možno vyhlásiť na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území...". Ods. 3 toho istého článku ustanovuje, že "V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v rozsahu:..." napr. podľa písm. g) "obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie...".

Pokiaľ vláda nepoznala výsledky celoplošného testovania, mohla sa v dobrej viere domnievať, že postihnutým alebo bezprostredne ohrozeným územím je celé územie SR. Na základe výsledkov prvého kola celoplošného testovania vláda SR už zistila skutočný stav a nariadila vykonanie druhého kola len v niektorých okresoch. Svojim uznesením č. 704, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 306/2020, obmedzila slobodu pohybu a pobytu od "...9.11.2020 do 14.11.2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa... ". Toto obmedzenie sa pre okresy len s jedným kolom celoplošného testovania podľa čl. A2 bodu 1. uvedeného uznesenia nevzťahuje na "...osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu RT-PCR vykonaným od 29.10.2020 do 08.11.2020 alebo certifikátom vydaným MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaným na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29.10.2020 do 01.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní "Spoločná zodpovednosť...".

Poučenie na vydanom certifikáte v časti SOM POZITÍVNY v bode 1. znie "Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény ....". Ďalej v bode 10. znie "Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na OCOVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test...".

Premiér podľa svojho vyjadrenia ide na vládu s návrhom, aby bol po 14.11.2020 predĺžený núdzový stav o ďalších 90 dní, vykonali sa ďalšie kolá testovania a dokonca s tým, že v okresoch, kde prebehlo len jedno kolo celoplošného testovania, sa obmedzenie pohybu nebude týkať osoby, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu z testovania "Spoločná zodpovednosť" vykonanými od 29.10.2020 do 01.11.2020. Teda certifikátom z testovania, ktoré bude k 14.11.2020 najmenej dva týždne staré.

Že akékoľvek testy na COVID-19 majú časovo obmedzenú výpovednú hodnotu svedčí aj fakt, že štáty Európskej únie, ktoré vyžadujú pre vstup na svoje územie testy, požadujú, aby neboli staršie než 72 hod.

Je zbytočné zaoberať sa špecificitou a senzitivitou antigénových testov, obzvlášť ak nie je známe, či sa dodržali podmienky ich vyhodnotenia (teplota okolia a čas reakcie) a použili sa na iné účely, než ich určil ich výrobca a na čo ich odporúča WHO. O tom sa popísalo už veľa v iných príspevkoch.

Premier nás občanov pred začiatkom celoplošného testovania presviedčal, že testovanie "Spoločná zodpovednosť" je dobrovoľné a ak ho niekto neabsolvuje, tak sa na neho vzťahuje povinná karanténa. Občanom s vekom nad 65 rokov dokonca odporúčal, aby sa nedali testovať a radšej zostali v domácej karanténe.

Pripomínam, že podľa poučenia na certifikáte, v prípade pozitívneho výsledku testu má karanténa trvať 10 dní a možno ju opustiť, ak ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo nemali úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19, pričom na jej skončenie sa nevyžaduje negatívny test. Neviem, na základe akých odborných poznatkov ju chce premiér predlžovať, ibaže by sa chcel mstiť všetkým, ktorí sa nezúčastnili testovania "Spoločná zodpovednosť".

Vzhľadom na vývoj situácie mám pochybnosti, kto je väčší odborník, premiér alebo tí, ktorí formulovali poučenie na certifikáte z testovania "Spoločná zodpovednosť" a či je toto poučenie vôbec platné. A ak nie je platné, prečo ho tam MZ SR uvádza.

Osoby, ktoré sa v okresoch s jedným kolom testovania nezúčastnili testovania "Spoločná zodpovednosť" a dodržiavali domácu karanténu, budú k 14.11.2020 minimálne 13 dní v izolácii, obzvlášť, keď nevyužili ani výnimku "...cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb..." resp. "...k lekárenskej starostlivosti...", ani výnimku "...cesty do zdravotníckeho zariadenia...". Je to viac, než je WHO odporúčaná a skutočnými odborníkmi uznávaná doba potrebnej izolácie po kontakte s osobou chorou na COVID-19.

Mám opodstatnený dôvod domnievať sa, že osoby v dobrovoľnej izolácii urobili ďaleko viac pre zamedzenie šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19), než osoby, ktoré síce získali certifikát z testovania "Spoločná zodpovednosť" s výsledkom negatívny, ale mohli byť pozitívne a len "vďaka presnosti" antigénových testov o tom nevedeli. Možno práve kvôli osobám, ktoré zostali v dobrovoľnej izolácii, klesá krivka pozitívnych. Navyše, mnohé osoby zostali v dobrovoľnej izolácii už takmer pol roka.

Žiaľ vláda SR nepodnikla žiadne relevantné kroky, aby vedela identifikovať takýchto zodpovedných občanov. Technické prostriedky na to existujú.

Ak im vláda SR svojim rozhodnutím naďalej bude obmedzovať pohyb a pobyt na území, kde prebehlo len jedno kolo testovania, a teda sa dá s dostatočnou istotou predpokladať, že kompetentne vyhodnotila, že takéto územie nie je významne postihnuté alebo bezprostredne ohrozené, tak poruší základné práva takýchto občanov a prijme uznesenie, ktoré poruší ústavu SR, pretože nebude obmedzovať základné práva v len nevyhnutnom rozsahu a len na nevyhnutný čas.

Ak vláda SR predĺži platnosť certifikátov z prvého kola testovania za dátum 14.11.2020, tak nepôjde o nič iné, len o trestanie občanov, ktorí sa nezúčastnili testovania "Spoločná zodpovednosť", na čo nemá žiadny právny základ. Bude to len ďalší odborný nezmysel. Dostane občanov, ktorí boli od 01.11.2020 do 14.11.2020 v dobrovoľnej izolácii, do pozície občanov nižšej kategórie a poruší ústavou garantovaný princíp rovnosti, pretože ich bude znevýhodňovať. Budú na tom horšie, ako keby im bolo diagnostikované ochorenie na COVID-19 v čase od 01.08.2020 do 23.10.2020 napriek tomu, že vôbec neboli chorí ani infekční.

Také niečo by mohol vymyslieť len zbabelec, ktorí sa naľakal hysterických neviest, vyrobil problém a teraz ho s "bravúrou" rieši, len aby spravil dieru do sveta. Taký, čo si trúfne vyšliapnuť len na slušných a zodpovedných ľudí.

Dúfam, že vládnej koalícii zostala aspoň štipka zdravého rozumu a vláda SR prijme kompetentné rozhodnutie.

Ak nie, potom nám zostane už len si tipnúť, kto spôsobí tejto krajine väčšie škody: skorumpovaní darebáci alebo tí, čo sa správajú, akoby boli nekompetentní hlupáci. Pri najbližších voľbách si potom treba len pripomenúť, ako sa koalícia, ktorá vytvorila súčasnú vládu SR, správala.