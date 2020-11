Ako je to skutočne s COVID testovaním v Liverpoole a UK

Pred pár dňami premiér nepatrične, hrubo a urážlivo zaútočil na biochemika Pavla Čekana ohľadom komunitného testovania na COVID-19 v Liverpoole. To ma vyprovokovalo a podávam informáciu, čo som zistil. Kľudné čítanie (ak to pôjde)

Pokúsim sa informácie podať čo najjednoduchšie a v prípade, že tento blog budú čítať aj novinári, tak v závere nájdu odkazy, kde si môžu informácie overiť. Samozrejme ja ich podám v Slovenčine, aby s tým "one time...next time" neboli problémy, ale informácie na poskytnutých linkoch budú v originálnom jazyku, t.j. v angličtine. Čerpal som z originálnych zdrojov www.bbc.com (celoštátna verejná televízia), www.liverpoolexpress.co.uk (informačný kanál Liverpool City Council) a www.gov.uk (informačný kanál vlády UK). Preto by nemali byť pochybnosti o dôveryhodnosti informácií.

Liverpool, ktorý je o niečo väčší ako Bratislava, patril v Spojenom kráľovstve k najviac premoreným oblastiam, a preto sa miestna samospráva s podporou vlády UK rozhodla zúčastniť na pilote masového testovania obyvateľstva na COVID-19. Vláda dala k dispozícii na tento účel niekoľko stoviek tisíc testov a 2000 príslušníkov armády. Armáda zabezpečuje logistiku a organizácia testovania je v rukách mestskej samosprávy a miestneho úradu verejného zdravotníctva.

Testovanie začalo v piatok 06.11.2020 najprv na 6 odberných miestach, neskôr sa pre veľký záujem postupne zvýšil počet až na 21. Medzi iným je odberné miesto aj na štadióne FC Liverpool Anfield. Koniec pilotného testovania zatiaľ nebol určený.

Pôvodne sa začalo testovať 3 typmi testov, ako to popísal Pavol Čekan. Išlo o RT-PCR, LAMP a antigénové testy (v originály označované ako lateral flow tests). Teraz sa testuje už len RT-PCR a antigénovými testami (lateral flow tests) systémom buď jeden alebo druhý test. Testovaniu predchádzala verifikačná štúdia presnosti jednotlivých druhov testov. Tzv. zlatým štandardom boli a sú testy RT-PCR.

Testovaniu predchádzala informačná kampaň, do ktorej sa zapojil premiér Boris Johnson, minister zdravotníctva Matt Hancock, starosta mesta Joe Anderson a riaditeľ miestneho úradu verejného zdravia (Public Health) Matthew Ashton. Cieľom kampane bolo ľuďom vysvetliť, o čo ide a poprosiť ich, aby sa na testovaní zúčastnili. Hlavným mottom bolo ochrániť svojich blízkych a priateľov pred šírením nákazy.

Testovanie je vyslovene dobrovoľné a účasť na ňom nie je spojená so žiadnymi výhodami, ani neúčasť nie je spojená so žiadnymi obmedzeniami. V typicky britskej terminológii to je: "...rezidentom a pracujúcim v Liverpoole sa ponúkla možnosť nechať sa otestovať...". Testovanie pre oprávnených účastníkov je zdarma.

I keď oprávnený sa ho zúčastniť je ktokoľvek, kto žije alebo pracuje v Liverpoole, cieľovou skupinou sú hlavne zamestnanci v kritických podnikoch, pracovníci v zdravotníctve a v sociálnych službách, žiaci a študenti vo veku od 11 do 18 rokov. Deti pod 18 rokov sa môžu testovať len so súhlasom rodičov. Autority prejavili záujem, aby sa ľudia testovali viacnásobne (s odstupom niekoľkých dní), nie je to však povinnosť. Keďže nie je zatiaľ stanovený termín konca pilotného projektu, organizátori majú záujem zistiť, aký vplyv na vývoj pandémie majú prijaté opatrenia.

Organizátori testovania zriadili možnosť, aby sa ľudia objednávali na testovanie prostredníctvom aplikácie a vyslovene žiadajú ľudí so symptómami, aby sa nehlásili na antigénové testovanie (lateral flow tests), ale objednávali sa cez aplikáciu na testovanie v NHS (národnej zdravotnej službe) RT-PCR testami. Asymptomatický záujemci o testovanie môžu prísť aj "z ulice". Zriadili tiež informačný kanál, na ktorom záujemci o testovanie môžu zistiť, ako sú obsadené odberné miesta.

Ľudia s pozitívnym výsledkom testu sú poivnní ísť do karantény a sú započítavaní do celkového počtu pozitívnych, ktorý vykazuje NHS UK. Oprávnení účastníci testovania, ktorí majú pozitívny výsledok testu, sú oprávnení vyžiadať si od miestnej samosprávy finančný príspevok 500£ na preklenutie doby karantény.

Podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva Hancoka pre sky news, medzičasom vláda UK rozhodla, že sa testovanie uskutoční aj v ďalších 66 lokalitách (local authorities).

Za prvý deň piatok 6.11.2020 otestovali niečo viac než 23 tisíc ľudí, z ktorých bolo 154 pozitívnych. Testovanie pokračuje aj v čase písania tohto blogu.

Niekoľko poznámok na záver:

Nie je to to isté, keď dvaja robia to isté. Pilotnému plošnému testovaniu v UK predchádzala verifikačná štúdia. Briti nehnali ľudí na testy "dobrovoľne" ako dobytok a v súlade s ich chápaním demokracie ľudí nechali slobodne sa rozhodnúť, či sa testovania zúčastnia. To isté sa týka aj opakovaného testovania. Testovanie v Liverpoole nie je demonštráciou sily, čo si môže dovoliť voči svojim občanom štát, ale ponuka štátu na spoluprácu miestnym komunitám, ako sa efektívne chrániť (hold UK je skutočná demokracia nie diktát víťaza volieb). Briti nijako neznevýhodňovali tých, čo sa slobodne rozhodli nezúčastniť sa testovania, ani nezvýhodňovali tých, ktorí sa testovania zúčastnili. Pozitívne testovaní sú započítavaní do celoštátnej štatistiky a sú samozrejme evidovaní v NHS (národnej zdravotnej službe), predpokladám, že aj trasovaní a sledovaní. Na preklenutie finačných ťažkostí majú pozitívne testovaní právo získať finančnú podporu.

To je všetko. Súdny čitateľ si to porovná s tým, čo odporúčali naši odborníci a žiadala od vlády SR pani prezidentka a čo nakoniec vyviedla naša vláda. Zahodili sme príležitosť potvrdiť, že sme súčasťou kultúrneho demokratického sveta.

Dovetok:

Keď sa ministra zdravotníctva Hancocka pýtali, či si zobrali príklad zo Slovenska, keď tam poslali vojakov, vyjadril sa, že nie, len na viacerých miestach (aj inde okrem Slovenska) získavali informácie. Ani sa mu nedivím. Zrejme sa u nás dozvedeli, ako to robiť nechcú, pretože by si to pri úrovni chápania ich demokracie a rešpektu voči právam občanov ani nemohli dovoliť. Kto by to v UK urobil ako u nás, tak by zrejme pri najbližších voľbách zaplakal. Plne chápem Britov, že pokračovanie testovania nepôjde v "slovenskom štýle".

Ešte si neodpustím jeden dovetok: Ak Vám Brit reaguje na Váš nápad spôsobom "...this is an interesting idea...", tak sa Vám snaží slušne a jemne naznaznačiť, že takú "vtákovinu" už dávno nepočul a mali by ste sa zamyslieť. Je naivné a zbytočné sa domnievať, že Vás obdivuje a nebodaj chváli.

Posledný dovetok:

Pavlovi Čekanovi sa nečudujem, že sa odmietol ospravedlniť, pretože on sa skutočne nemá za čo. Stálo by skôr premiérovi za zamyslenie, ako sa ospravedlniť Pavlovi Čekanovi a možno aj ďalším odborníkom, ktorých už stihol pourážať. Budeme ich ešte potrebovať. Správy zo zahraničia odporúčam čítať s porozumením, aj keď to môže byť niekedy ťažké a nepríjemné. Šírenie tvrdenia, že si Briti z nášho celoplošného testovania zobrali príklad sa javí vo svetle faktov ako nepodložená konšpirácia. Ibaže beriete aj negatívnu skúsenosť ako pozitívne zistenie, ktorým smerom sa neuberať. Tak to robia vedci.

P.S.

Chcem sa touto cestou poďakovať našej vláde a špeciálne pánovi priemérovi, že som mohol od 01.11.2020 zostať v karanténe, pretože som sa nezúčastnil testovania. Nie preto, že by som bol proti zmysluplnému testovaniu, ale preto, že už dlhodobo pracujem z domu, nevykonávam žiadne rizikové činnosti a predovšetkým sa správam zodpovedne, a preto som pokladal moju účasť na testovaní "Spoločná zodpovednosť" za plytvanie času a nákladov. Navyše mám polypy v nose a veľmi si dávam pozor, kto sa mi v ňom bude hrabať. Našich najohrozenejších (mama/svokra vo veku 82 rokov) sme už pre viac než pred polrokom izolovali, staráme sa o nich a dávame im všetku potrebnú podporu, sme s nimi takmer v dennom kontakte. Zrušili sme už v marci všetky rodinné oslavy a stretnutia a kontaktujeme sa radšej cez internet a telefóny. Vďaka izolácii a utlmenému hospodárstvu som mal čas, ktorý som mohol venovať vypracovaniu tejto správy.

L.P.