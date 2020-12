Politická samovražda v priamom prenose

Potvrdzuje sa trpko nadobudnutá skúsenosť, že radiť hlupákovi je zbytočné, pretože to len predlžuje jeho agóniu a je to v konečnom dôsledku na škodu nielen okoliu, ale aj jemu samotnému.

Pôvodne som dal blogu názov "Politické harakiri", ale keďže seppuku (harakiri) je v japonskej kultúre rituálna samovražda samuraja na opätovné získanie cti, tak som od tohto zámeru rýchlo upustil. V našich slovenských reáliách nejde ani o samuraja a už vôbec to nevyzerá na opätovné získanie cti. Pôsobenie politickej kométy, či skôr meteoroidu, prirovnávať k poslednému počinu samuraja, by bolo urážkou japonských tradícií, kultúry a chápania cti.

Slovenskí politici, obzvlášť tí, ktorí sa dostali na najvyššie piedestály, majú, žiaľ, obvykle veľmi ďaleko od toho, aby mohli byť označení za samurajov. Diskvalifikujú sa svojim správaním, ktoré charakterizujú ich výroky "...takú Ti jednu j*bnem..." (V. Mečiar novinárovi), "...idem k tomu starému ch*jovi..." (I. Gašparovič v NR SR), "...zabezpečil som vlastnou hlavou..." (hlas podobný R. Ficovi) alebo činy ako bozkávanie výložiek (A. Danko), potýčka s personálom reštaurácie (L. Szólymos) a z čerstvej minulosti výroky "...prehral som súboj s pani prezidentkou... a ...prezidentkin lockdown...a...minister hospodárstva je idiot..." (I. Matovič), aby som uviedol len niektoré.

Krátka história SR pozná celý rad politikov, na celoštátnej aj regionálnej úrovni, ktorí sa nikdy nemali dostať do najvyšších funkcií. Nie preto, že by neboli charizmatickí, ale pre ich charakterové vlastnosti. Chvíľková charizma im stačila na pobláznenie voličov. A tí až neskôr zistili, do akého "voňavého" šliapli.

Slovenský volič napriek skúsenostiam z viac než troch desiatok ponovembrových rokov je stále ochotní nechať sa "opiť rožkom" pred vhodením svojho rozhodnutia do volebnej urny. Naposledy lepením lístkov s textom "Majetok občanov SR" na vilu v Cannes, ktoré vystrelilo stranu, či skôr hnutie, z prahu zvoliteľnosti na víťaza parlamentných volieb. Veľmajstri veľkolepých prázdnych giest, ktorých účinok vyprchá rýchlejšie, než bublinky v pohári sektu pri novoročných blahoprianiach, mávali doteraz v politickej súťaži vždy navrch. Verím a prajem si, aby sme na Slovensku vyrástli z týchto naivných chlapčenských nohavíc a dievčenských sukničiek.

Že by to, že niekto na dovolenke v Chorvátsku "zbúcha", zrejme "nožnicovou" metódou (okopíruj, vystrihni, poskladaj a nechaj napísať ako svoje) svoju diplomovku, ktorou má preukázať, čo sa na univerzite naučil, svedčilo o jeho zodpovednosti? Nie, ani o mladíckej nerozvážnosti, ale skôr o drzosti a otrlosti (veď sa na to nepríde). A skutočnosť, že pri takejto minulosti vedie akcie za odstúpenie A. Danka z postu predsedu NR SR za to, že získal titul JUDr. rigoróznou prácou pochybnej kvality, už svedčí o vrcholnej drzosti.

Že by to, že sa niekto hrá na manévre so "strateným" účtovníctvom svojej firmy, svedčilo o jeho zodpovednosti? Nie, skôr o všemožnej snahe obchádzať dohodnuté pravidlá.

Že by to, že niekto ako poslanec NR SR dlhé roky býva v neskolaudovanom dome svedčilo o jeho zodpovednosti? Nie, skôr o pohŕdaní dohodnutými pravidlami. Veď kolaudácia je predpokladom, aby sa stavba mohla používať.

Že by to, že niekto tvrdí, že sa nestará o to, do čoho investuje jeho manželka niekoľko stotisíc EUR, svedčilo o tom, že sa vie chlapsky postaviť ku chybám a omylom? Nie, skôr o tom, že neúspech, či chybné rozhodnutie, sa snaží hodiť na iných, hoc aj blízkych ľudí, aby zakryl svoj podiel na ňom.

Že by to, že niekto ako pracovnú metódu používa údery pod pás, urážky a znevažovanie nie svojich protivníkov, ale partnerov, svedčilo o schopnosti byť platným členom alebo vedúcou osobnosťou tímu? Nie, skôr o jeho nezrelosti, zahľadenosti do seba a egoizme. Bojovať s alebo proti svojim partnerom, to skutočne dokáže len ten, kto má veľmi blízko k tomu, ktorým počastoval premiér ministra hospodárstva v záverečnej vete v relácii u B. Závodského 16.12.2020. Dostojevskij tak nazval jeden zo svojich románov - Idiot.

Každý jeden z vyššie uvedených faktov by v štáte s dobre fungujúcou demokraciou znamenal diskvalifikáciu pre akúkoľvek vysokú politickú funkciu. Na Slovensku zatiaľ nie (dúfam, že len zatiaľ).

To, že si niekto v čase pandémie vyberie za ministra zdravotníctva človeka s nasledovnými skúsenosťami https://www.mojpribeh.sk/pribeh/mudr-marek-krajci-prevziat-zodpovednost-za-kraji/, tiež nesvedčí o tom, že si uvedomuje vážnosť situácie a je skutočným manažérom. Iste, je prínosné a dobré, že sa niekto venuje kresťanskému hnutiu, ale modlitby a chvály Pána môžu len napomôcť, nie vyriešiť zložitú situáciu. Ak niekto neviedol ani len ten najmenší tím odborníkov, aká je pravdepodnosť, že zvládne vedenie celého ministerstva? Koniec koncov môžeme to sledovať už od jari v priamom prenose - výkon skutočne zodpovedá predchádzajúcim skúsenostiam.

Potom pripomínajú premiér a minister zdravotníctva na nikdy nekončiacich tlačovkách postavičky z rozprávky "A je to!" - Mata a Pata. Alebo z inej rozprávky (Ferdo Mravec) chrobáka Truhlíka - všade som bol, všetko som videl a všetko viem.

Chápem R. Sulíka, že zvažuje, či a ako dlho sa zúčastniť pandemických komisií, krízových štábov a podobných podujatí a ako splní úlohy, ktoré mu ako danajské dary ukladá premiér. Dosť dlho som bol vo významných manžérskych pozíciách, aby som vedel, že každá schôdza, ktorá trvala viac než 2 hodiny, bola zbytočná a zvyčajne aj zle pripravená. Po 2 hodinách schôdzovania už nik nevie, čo bolo na začiatku. Takéto schôdze organizujú len neschopní manažéri alebo tí, ktorí potrebujú oblbnúť ostatných, aby padli únavou a schválili to, čo oni chcú. Vôbec im nejde o to, čo sa na schôdzi dohodne, ale potrebujú svoj zámer zbabelo zakryť rozhodnutím alebo podporou kolektívu. Pri uložených úlohách je namieste opatrnosť, aby spôsob ich splnenia neznamenal porušenie zákonov a trestnú zodpovednosť, obzvlášť v prípadoch, keď akt ich uloženia je s veľkou pravdepodobnosťou spojený so zlomyseľnosťou alebo pomstychtivosťou.

Problémom premiéra nie je pani prezidentka, ani minister hospodárstva, ani iný koaličný partner, ale jeho neschopný minister zdravotníctva, ktorého sa od momentu, keď odhalil jeho neschopnosť (čo bolo veľmi skoro), snaží suplovať. Miesto toho, aby sebe aj pred ostatnými priznal, že urobil chybné personálne rozhodnutie a napravil ho. Určite, narcistickej povahe imponuje, keď neustále vystupuje na tlačovkách, je hviezda. Ani nepostrehne, že sa už všetkým objedol a stráca dôveryhodnosť a vážnosť. A hlavne, nemá čas venovať sa skutočne dôležitým veciam. Je unavený, podráždený a kritický len k iným. Nastavil svoj chrbát a položil svoju hlavu na klát za neschopného ministra zdravotníctva. Kedysi som dostal takú radu, keď ste konfrontovaný s problémom, tak si najprv zistite, či nie ste podstatou problému.

Hlavnou úlohou manažérov/vedúcich osobností nie je štylizovať sa do hviezdy svojho tímu a vyberať si len horších od seba, ktorí spievajú chvály, ale práve nájsť a pritiahnuť do tímu tých, ktorí v konkrétnych oblastiach vedia viac a sú šikovnejší, a vedieť sa o nich starať ako záhradník o svoje rastlinky, aj keď sú priečni a majú iný názor. Nechať vyniknúť celému tímu a nie svojmu Ja.

Máme jediné šťastie, že je pandémia korony a súčasná vládna garnitúra skutočne urobila to, že uvoľnila ruky vyšetrovateľom, prokurátorom a súdom. Nechcem si ani len predstaviť, ako by to dopadlo, keby to bolo inak resp. keby to bolo tak, ako v prípade zvládania pandémie.

Urobte to isté aj v boji s pandémiou! Uvoľnite ruky tým, ktorí vedia ako na to! Človek, ktorý nebol schopný napísať, ale len odpísať významnú časť diplomovky na tému "Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty", ide poučovať tých, ktorí sa venujú epidémiám a liečeniu ľudí dlhé roky alebo celý život, ako to robiť a vymýšľať svoje amatérske riešenia? Žartujete!? Že by toto robila Angela Merkelová, ktorú chcel premiér ohúriť plošným testovaním?

Bol by som rád, keby si súčasná vládna garnitúra uvedomila, že politickí protagonisti, ktorí tu s kratučkou prestávkou 12 rokov bačovali a devastovali právny a hodnotový systém, sa len tešia, ako úspešne píli konár na, ktorom sedí. Priatelia, už je najvyšší čas, aby ste si vstúpili do svedomia a začali sa správať zodpovedne, lebo vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia, ktorým ste uvoľnili ruky, nestihnú dokončiť čistenie Augiášovho chlieva a Farma zvierat (Animal Farm) tu bude späť. Nebudete mať čas urobiť tak prepotrebné reformy. Ľudia Vám prestanú veriť, že ste to schopní dotiahnuť do úspešného konca.

Osem rokov nepretržite mohli bačovať Vaši predchodcovia, pretože ste im to ponúkli na zlatej tácke kvôli Eurovalu. Ten aj tak prišiel. Jediný výsledok bol, že ste povalili Vašu vlastnú vládu. Je Vás viac, ktorí ste boli pri tom. Neurobte teraz kvôli osobným egám to isté!

Môžeme sa pýtať, kto napáchal na Slovensku väčšie škody: Slovenská pospolitosť (strana, ktorú viedol M. Kotleba), rozpustená Najvyšším súdom SR v r. 2006, alebo strana, ktorej nominanti v súdnej moci, prokuratúre a polícii vytvorili obludný systém ochrany "našich ľudí", rozkrádania a korupcie. Je to skutočne len zlyhanie niekoľkých jednotlivcov alebo dôsledok premyslene budovaného systému na uchopenie a udržanie moci v rozpore s našou ústavou? Možno by na to vedel nájsť odpoveď nový generálny prokurátor alebo budúci špeciálny prokurátor.

Vládna koalícia, nájdite v sebe dosť vnútorných síl, aby ste po krátkej medzihre opäť neodovzdali na zlatej tácke moc darebákom. Dokážte svojimi činmi, že politika je skutočne umenie možného a nie dobabranie aj nemožného, ako to v súčasnosti predvádza Váš premiér.

Nesprávajte sa, prosím, podľa hesla: Dnes sme jednou nohou nad priepasťou. Zajtra budeme o krok ďalej!

Ak nezmeníte svoj prístup, budeme v priamom prenose sledovať Vašu politickú samovraždu.

A to by bolo škoda! Nie Vaša, ale naša škoda!

P.S.

Pôvodne som podstatnú časť tohto blogu napísal pred týždňom. Zverejnenie som odložil, pretože som očakával a dúfal, že sa stane s pribúdajúcimi dňami neaktuálnym. Žiaľ udalosti uplynulých dní a hodín ma presvedčili o opaku.

LP