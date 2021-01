Pán Mikas, je čas odísť!

Keď sa úradník-odborník stane prisluhovačom bezcharakternej politickej reprezentácie, či už dobrovoľne alebo z prinútenia, je čas odísť. Samozrejme, ak si chce zachovať svoju profesionálnu česť a svedomie.

V čase pandémie, keď v Českej republike premiér vyhodí z vlády ministra zdravotníctva za to, že bol po vyhlásení protiepidemických opatrení v čase zákazu prevádzky reštaurácií na stretnutí v objekte s reštauráciou a nemal pred nastúpením do auta niekoľko sekúnd na verejnosti založené rúško, keď v Británii zatknú poslankyňu parlamentu za to, že najprv s príznakmi ochorenia COVID-19 cestovala vlakom do Londýna a potom po pozitívnom teste opäť vlakom späť do Škótska, premiér Slovenskej republiky obhajuje svojho podpredsedu vlády, že si uplatnil výnimku z dodržiavania protiepidemických opatrení na súkromnú cestu do Londýna. Pričom sa bez karantény a testu na COVID-19 zúčastnil na rokovaní vlády a tlačovej besede po ňom. Následne niekoľko členov vlády bolo pozitívne testovaných na COVID-19. A ešte predseda parlamentu aj premiér uni sono tvrdia, že nejde o prejav papalášizmu. Veď on nič neporušil (len zdravý rozum)!? Aby to zaklincoval, tak premiér prezradí národu, že takýchto výnimiek sa vydali stovky. Hygienici už len doplnia, že sú ich tisícky!

Pán premiér, a to máme byť kľudnejší?! Že sa tu pohybujú tisícky ľudí, ktorí nemusia rešpektovať akékoľvek opatrenia?! Niet sa čo diviť, že postupne nám horia ďalšie a ďalšie regióny!!! Dôvodom šírenia vírusu zrejme nie je Vami obľúbená mantra a obsesia o celoplošnom testovaní, ale to, že sa tu pohybujú tisícky infekčných ľudí, ktoré nemusia nič dodržiavať, lebo majú výnimku!!! Občanov nútite sa testovať, ale posielate medzi nich nestestovaných a pravdepodobne aj infekčných ľudí. Toto je tá Vaša logika?

Darmo zavelíte vetru dažďu, zákony epidemiológie platia napriek tomu, že niekto dostane výnimku!!! Ohrozujete tých, ktorí tieto výnimky nemajú!!!

Páni z vládnej koalície, Vám by skôr pristal miesto názvov Obyčaní ľudia a nezávisle osobnosti a Sme rodina názov koalícia Sme neobyčajní papaláši. Žiadate nás, občanov tejto republiky, aby sme sa zomkli a dodržiavali protiepidemické opatrenia a Vy sa správate ako importná a distribučná spoločnosť na vírus SARS-CoV-2! Je to Váš plán, ako vyriešiť problémy s financovaním dôchodkov v budúcnosti?

Andrej Babiš sa po vypuknutí druhej vlny v Českej republike občanom ospravedlnil, že vláda nezareagovala dostatočne rýchlo, a preto sa musia prijať drastickejšie opatrenia. Následne vymenil ministra zdravotníctva.

Náš Prémiový Zmatkujúci Vševedko má "lepší" prístup. Prečo by sa ospravedlnil a priznal si, že urobil chybu. Radšej nadáva svojim občanom do nezodpovedných a narieka, že sme si to pokazili a obhajuje import vírusu členom vlády zo súkromnej cesty. Pritom nezabudne vždy pripomenúť, že sme na jednej lodi. Pán premiér, máme strašnú smolu, že sme práve s Vami na jednej lodi!

Pán Mikas, donedávna som mal o Vás predstavu, že ste odborník na svojom mieste. Ale po tom, čo sa prevalilo, že vydávate výnimky z dodržiavania pandemických opatrení z akéhokoľvek dôvodu (aj na súkromné cesty), tak som stratil vo Vás akúkoľvek dôveru. Chápal som nevyhnutnosť udeľovania výnimiek kvôli zabezpečeniu chodu kritickej infraštruktúry a očakával som, že každá takáto výnimka bude obsahovať aj rad opatrení, aby sa predišlo šíreniu nákazy. Ale prepáčte, súkromná cesta kvôli pravidelnej návšteve rodiny do oblasti s mimoriadne infekčným kmeňom SARS-CoV-2, bez predpísania dodatočných povinných opatrení a zbavenie povinnosti absolvovať test na COVID-19, to je hrubé porušenie Vašich záväzkov a povinností ako hlavného hygienika. Ohrozili ste tým zdravie nás, občanov tejto republiky.

Bránite sa tým, že Úrad verejného zdravotníctva len výnimky udeľuje na žiadosť člena vlády, ale nemá možnosť kontrolovať dôvody jej udelenia. Zrejme ani určovať podmienky, za ktorých bude udelená. Načo to robíte? Zaujímalo by ma, kto takúto hlúposť vymyslel. Podpredseda vlády pre legislatívu a stratégiu alebo priamo premiér?

Pán Mikas, vyzývam Vás, zverejnite všetky udelené výnimky z pandemických opatrení! A ak neviete, alebo nemôžete odolať tlakom nekompetentných politikov, tak je čas odísť! Aj to by bol signál, aby sa udialo niečo pozitívne. Ak ste skutočný odborník, tak nie je dôvod, aby ste sa nechali zneužívať politikmi.

Poslanci NR SR, prijmite zákonné normy, aby sa výnimky z dodržiavania pandemických opatrení nemohli vydávať podľa ľubovôle! Ako si ktorý papaláš zmyslí. A aby boli zverejňované.

Členovia konzília odborníkov a pandemickej komisie, necítite sa "blbo"? Má zmysel, aby ste boli členmi týchto orgánov, keď Vaše snahy torpédujú sami členovia vlády? Načo to všetko robíte? Nebolo by rozumnejšie, keby ste aj Vy zložili svoje funkcie? Až do chvíle, pokiaľ s Vami nebudú rokovať skutočne zodpovední predstavitelia štátu.