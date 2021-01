Slovensko - krajina mnohých babrákov

V 80-tych rokoch letel v Československu taký vtip: Aký je rozdiel medzi Československom a Afganistanom? Odpoveď sa hodí aj na súčasné slovenské pomery: Máme tu viac babrákov!

Pre vysvetlenie neskôr narodeným, v 80-tych rokoch bol čelným predstaviteľom Afganistanu Babrak Karmal. Sovieti ho povolali z československého exilu, ktorého podstatnú časť trávil práve na Slovensku, a dosadili ho do najvyššej štátnej funkcie. Ako to v Afganistane dopadlo, už dnes vieme. Nie sú (tam) ani Sovieti a ani Babark Karmal.

Keď tak sledujem, čo sa u nás doma deje, tak mám skutočne pocit, že tu máme nadmieru sebavedomých babrákov. V lete sme po prvej vlne, ktorú sme zo zdravotného hľadiska zvládli dobre, ale takmer sme si zarezali hospodárstvo, išli zachraňovať HDP krajín, ktoré žijú z turizmu. Výsledok: navláčili sme si vírus ako suvenír z našich dovoleniek. Naši hoteliéri a reštauratéri "utreli hubu". Potom sme išli zachraňovať svadby hysterických neviest, ktorým sa málilo 30 hosťov na svadbe ("...Nevestičky, dobre bude..."). Keď vznikli ohniská nákazy, nik nemal, prepáčte, "gule" uzavrieť premorené regióny, aby sa nákaza nešírila ďalej. Na rómske osady sme si v prvej vlne trúfli, ale na "gádžov", to už nie. Prísľub slobody po celoplošnom testovaní a kľudných vianoc akosi tiež nevyšiel. Aj keď to podľa vlády bola "...najúspešnejšia operácia od druhej svetovej vojny...". A na záver roka sme zase zachraňovali vlekárov a hoteliérov. Žiadne obmedzenie mobility, Slovensko sa kompletne premiešalo. Ako to vyzeralo s dodržiavaním protiepidemických opatrení nám ukázali médiá. Ako čerešničku na torte, poniektorí priniesli z Británie výrazne infekčnejší kmeň vírusu (možno aj s výnimkou). Výsledok: minuli sme o niekoľko miliárd EUR menej, než sme pôvodne plánovali. Štátny rozpočet zaťal menšiu sekeru. Teraz nariekame, že sa nám nákaza nekontrolovateľne šíri a nestíhame pochovávať obete. Premiér-vševedko roní krokodílie slzy, že opatrenia, ktoré vláda prijala od začiatku nového roka akosi nezaberajú. Keď mu odborníci hovorili, čo má robiť a kedy, tak bol múdrejší. Nuž, aj tak sa dá.

Otázka je, či by nebolo z dlhodobého hľadiska rozumnejšie, podporiť vlekárov, hoteliérov a ďalších, aby prežili, hoc aj za cenu dodržania plánovaného rozpočtu, a nehrať sa na akýsi lock-down, ktorý v skutočnosti žiadnym nebol. Ako v jednom podcaste povedal Peter Celec, v takom lock-downe, aký nariadila vláda pred vianocami, už žije dlhé roky. Nielen on aj iní. Dokonca ešte v prísnejšom.

To čo predvádza premiér, mi veľmi pripomína regionálneho, nie práve osvieteného, mocipána, ktorý má cestu plnú výmoľov, po ktorej mu vozia preťažené nákladiaky fľaše a iné odpadové sklo do sklárne. Len tak halabala nahádzané na korbe. Naložené až po vrch. Keďže na ceste nie sú žiadne obmedzenia, tak autiaky tam uháňajú ostošesť a fľaše im padajú na cestu a rozbíjajú sa. Preto si autá ničia pneumatiky, dochádza tam k nehodám a cesta sa ani poriadne nedá používať. Regionálny šéfko miesto toho, aby cestu uzavrel, vyčistil, opravil, obmedzil rýchlosť, prikázal nákladiakom prikrývať náklad plachtou, alebo ho voziť v uzavretých nadstavbách a vynucoval dodržiavanie opatrení, tak buzeruje všetkých, aby častejšie kontrolovali tlak v pneumatikách a hustejšie inštalovali pri ceste kompresory na vzduch. Najprv každých 100 km, potom 10 km, 1 km a nakoniec každých 100 m. Samozrejme, že to nič nerieši. Na vine sú podľa neho však tí, čo jazdia po a žijú pri ceste! Nuž, aj tak sa dá.

Každý rieši len to, čomu rozumie. Niekomu ani po skúsenostiach nedôjde, že testovanie na COVID-19 je len zisťovanie momentálneho stavu, ale samo osebe nákazu nezabrzdí. Musia prísť opatrenia na izolovanie infekčných, zníženie mobility a hlavne vynucovanie dodržiavania opatrení. Udeľovanie tisícov výnimiek to asi nebude ten správny prístup! Žiaľ tí, čo nerozumejú ničomu a majú chorobné sebavedomie, obvykle riešia všetko.

Veľmi ma pobavilo, keď na otázku novinárov reagovala mestská polícia v Bratislave, že cez sviatky kontrolovala nosenie rúšok a vyberala pokuty. Keď ste si z počtu porušení a celkovej výšky pokút vypočítali priemernú pokutu, tak to bolo niečo vyše 20 EUR. Hlavne, že úrady verejného zdravotníctva môžu udeľovať pokuty až do výšky 1659 EUR. Nuž, aj tak sa dá.

Vymyslieť proces, že policajti nahlasujú nedodržiavanie protiepidemických opatrení na regionálne úrady verejného zdravotníctva a tie majú kompetencie udeľovať a vymáhať pokuty za ich nedodržiavanie, to môže len hlupák alebo sabotér. Úrady verejného zdravotníctva, ktoré si uvedomujú, že trasovanie a kontrola pozitívnych môže zbrzdiť šírenie nákazy a zachrániť spústu životov, určite nemajú v súčasnej situácii kapacity na udeľovanie a vymáhanie pokút. Bez vynucovania dodržiavania opatrení však nefunguje nič. Najmä vtedy nie, keď samotní politici nie sú dobrým príkladom. Zo súčasných slovenských politikov by bolo ťažké nájsť aj príslovečných 7 statočných, ktorí by mohli byť vzormi.

V Belgicku urobili lock-down ešte v októbri. Všetkým pred sviatkami oznámili, že budú kontrolovať dodržiavanie opatrení dronmi, termovíziou a kontrolami nehnuteľností. Vieme o prípade, keď skontrolovali nelegálnu oslavu s 27 účastníkmi. Policajti ju rozpustili, na mieste každému účastníkovi dali pokutu 750 EUR a organizátorovi pokutu niekoľko tisíc EUR. Na Silvestra zakázali akékoľvek ohňostroje a delobuchy. Polícia intenzívne hliadkovala a keď bolo treba, zasahovala a vyberala pokuty. Zrazili denný počet pozitívnych z takmer 24 tisíc (30.10.2020) na cca 3600 (17.12.2020) pred vianocami a uplynulý piatok mali okolo 2000 (my sme mali takmer 3000). Majú trochu viac, než dvojnásobný počet obyvateľov. U nás boli ohňostroje ešte aj v národných parkoch. Bratislava ani nemusela mať mestský ohňostroj, súkromné ho bohato zastúpili. Búchalo to už od 16:00. Nuž, aj tak sa dá.

A ešte jeden vtip z minulých čias na záver. V 90-tych rokoch vypadol na pomedzí Rakúska, Talianska a Švajčiarska z ľadovca prehistorický človek - Ötzi. Švajčiari si vtedy robili žarty, že to bol švajčiarsky úradník, ktorý nestihol utiecť pred ľadovcom. Keď pozorujem výkony nášho ministra zdravotníctva, tak mám nutkanie uveriť, že to bol jeho predchodca a vzor a že on úspešne ide v jeho šľapajách. Rýchlosť a schopnosť myslieť aspoň 2 ťahy dopredu nevyzerá byť jeho silnou stránkou.

Babráci všetkých strán straťte sa!

Dúfam, že budete mať podobný osud ako Sovieti a Babrak Karmal.

Bola by škoda, keby ste z nášho Slovenska urobili Slovakistan!