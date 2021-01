Ako si Matovičova vláda váži slovenských daňových poplatníkov

Čo myslíte, koho si naša vláda váži najviac a koho najmenej? Stačí sa pozrieť do vakcinačného plánu na COVID-19 a hneď sa Vám rozjasní. Neviem, či Vás to poteší.

Keď by to nebolo také vážne, tak by som mohol vybuchnúť do "hurónskeho rehotu". O čo ide? Oficiálny plán očkovania proti COVID-19. Tí, čo platia dane, z ktorých sa hradí očkovanie proti COVID-19, prídu na rad až poslední (IV. vlna - obyvateľstvo od 18 do 65 rokov). Predbehnú ich bezdomovci a azylanti! Nuž, aj tak sa dá.

Musela to byť veľmi osvietená hlava, ktorá prišla na takéto riešenie. Azylantov, ktorí zatiaľ nepriniesli okrem nákladov tomuto štátu nič, treba chrániť viac, než tých, z ktorých daní funguje tento štát. Chápem, že ich máme málo, ale práve preto sa mi zdá jednoduchšie zabezpečiť ich ochranu pred ochorením tým, že personál, s ktorým prichádzajú do styku, bude zaočkovaný prednostne. To isté platí aj pre bezdomovcov. Takéto signály dokážu vysielať len uplní babráci!!!

Priority a neschopnosť Matovičovej vlády sa ukazujú v stále väčšej nahote. Organizáciu, či skôr dezorganizáciu, v rezorte zdravotníctva dokáže prekabátiť (nevedomky?!) aj Dominika Cibulková s manželom. Ak je pravda, že má trvalý pobyt v Dubaji, a teda tam si platí dane a snáď aj zdravotné a sociálne poistenie, pretože pred časom sa v rozhovore pre jeden denník vyjadrila, že tam má lepšie zdravotné zabezpečenie, ako je možné, že išla na očkovanie v Univerzitnej nemocnici Bratislava určené pre zdravotníkov. Bolo to s pomocou a prispením nejakého slovenského poslanca/poslankyne Európskeho parlamentu?

Je mi jasné, že každej Celeriťke ide na nervy, keď jej pri každom lete do a z turistických rajov pchajú paličku do nosa. Pravopisný puristi nie je to v predchádzajúcej vete omyl ani preklep. Je to len vyjadrenie, čo si o správaní takýchto ľudí myslím. Radšej si neoprávnene nechajú pichnúť vakcínu ako neustále pichať paličky do nosa. Ušetria aj dobu povinnej karantény. Čo tam potom, že sa k vakcíne nedostane zdravotník, ktorý sa nakazí a nebodaj bude ďalšou obeťou.

Pani Cibulková, kam to bude a kedy najbližiše? Mauritius, Dubaj alebo Maledivy? Viete, nie ste tu stále, ale my tu sme stále a zažívame v poslednej dobe veľké divy!

Ako so vzniknutou situáciou bude naložiť Ministerstvo zdravotníctva? Keď sa už predbehli a dostali prvú dávku, dáte im aj druhú dávku? Vystavíte im potvrdenie o tom, že dostali vakcínu? Veď o to im v skutočnosti ide. Pri ich apetíte po cestovaní im to výrazne zjednoduší život! Izolácia v bubline? Kdeže, tak najskôr s bublinkami na oslavu, ako sme s tými slovenskými trpákmi vypiekli. Obmedzenie kontaktov? Načo, veď je dosť ostatných, čo sa obmedzujú. Dúfam a očakávam, že ich vyradíte zo zoznamu pre druhú dávku vakcíny a nevystavíte im potvrdenie o vakcinácii.

Osobné zlyhanie pracovníka vykcinačného centra niečim smrdí. Preradenie na iné pracovisko mimo dosahu na vakcináciu. Žartujete? Keby niekto zničil vakcínu, postupovali by ste rovnako? Pokiaľ to nie je fanatický fanúšik tenisu, ochotný položiť aj život za svoj idol, tak to náramne pripomína niečo iné. Vytrysknutie bachšišarajskej fontány (korupciu). Musel vedieť, že pani Cibulková s manželom nie sú, nikdy neboli a ani nebudú zdravotníckymi pracovníkmi. Pokiaľ nedostal od niekoho nadriadeného (ústny) pokyn, tak sa jeho postup rovná zničeniu vakcíny! To máte vážne voľné miesta vo vakcinančných zoznamoch? A pritom údajne posielate domov zdravotníkov z dôvodu nedostatku vakcín? Ste takto v poriadku!?

Páni prokurátori, nie je to pre Vás dostatočný impulz, aby ste konali ex offo a nechali preveriť, či nejde o trestný čin? Korupcia, nedovolené obchodovanie s vakcínami proti infekčným chorobám?

V I. vlne sú okrem zdravotníkov aj pracovníci v kritickej infraštruktúre. Potiaľ pochopiteľné. Keď však zistíte, že medzi kritickú infraštruktúru sa počítajú aj členovia vlády a poslanci NR SR, tak to dostáva inú príchuť. Páni poslanci a vládni úradníci, ste skutočne našou kritickou infraštruktúrou! Nie kvôli tomu, že by sme Vás kriticky potrebovali, ale kvôli tomu, že Vaše správanie a schopnosti kriticky ohrozujú zdravie a životy občanov tohto štátu! Česť niekoľkým výnimkám, ktoré sú však vzácnejšie, než šafrán!

Občanie, už v tom máte jasno? Vláda si najviac váži samú seba a svoju družinu a najmenej svojich občanov, ktorí platia dane! Tí, ktorí za viac než 9 mesiacov nedokázali urobiť nič, aby mohli pracovať z domu a plnohodnotne sa zúčastňovať na rokovaniach NR SR na diaľku, sa teraz boja o svoje zdravie a životy a pretláčajú sa bez ohľadu na vek na prvé miesta v pláne vakcinácie! Tí istí, ktorí nemôžu byť príkladom v dodržiavaní protiepidemických opatrení! Pod zámienkou, že chcú ísť príkladom a motivovať občanov, aby sa vakcinovali. Vám tak niekto uverí, nebuďte smiešni!

Rakúsky kancelár Sebiastian Kurz, keď mu ponúkali, aby sa nechal zaočkovať medzi prvými, zareagoval, že on nepatrí medzi rizikovú skupinu, nech radšej dajú vakcínu niekomu z týchto skupín. Aký rozdiel oproti nášmu premiérovi, ktorý podhodil davu na hlasovanie svoju manželku a matku v nádeji, že ľudia tejto myšlienke dajú dostatok like-ov a pretlačí ich do prvého radu. Nie je to to isté, keď sú dvaja na tej istej pozícii!

Daňoví poplatníci, keď nás zaradili na posledné miesto, tak by sme si to mali zapamäť a v najbližších voľbách urobiť to isté! Veď aj v Biblii stojí: poslední budú prvými a prví poslednými.