Zbabraný lock-down a totálna strata pamäti a súdnosti

Staroveký Rím mal svojho Nera, ktorý ho podľa legendy zapálil, aby mohol napísať autentickú báseň. Slovensko má svojho Matoviča, ktorý ho svojou testovacou obsesiou môže doviesť k úplnemu kolapsu a k veľkej tragédii.

Premiér sa cez sviatky na 2 týždne stratil, ale jeho výplody nabublávali ako dobre živený kvások ďalej. Mohli sme dúfať v jeho obrodenie. Žiaľ, nestalo sa. Ani narodenie Jezuliatka neprinieslo jeho premenu. Pripravoval si potichu svoje marketingové blufy, ktoré bezostyšne šíri ďalej.

Je tragédiou štátu, keď si šéf exekutívy zamieňa pojmy za svoje nekompetentné dojmy a nahrádza skúsenosti a rady odborníkov výplodmi svojej fantázie. Hnaný predstavou svojej výnimočnosti sa znova a znova vracia k tým istým chybám.

Jeho tlačovky sú stále väčším trápením a priznám sa, že sa začínam čudovať médiám, že na ne vôbec chodia. Živia tak len pocit výnimočnosti nenapraviteľného narcisa.

Opäť sa nám snaží nanútiť svoju mantru o spasení cez celoplošné testovanie. Pritom si stačí len s porozumením pozrieť analýzy dát z priebehu pandémie. Ponúka mu ich nezištne dostatok odborníkov. Keď mu nerobilo problém skopírovať celé pasáže z učebníc do diplomovky, mohli by sme sa nazdávať, že by to pre neho nemal byť problém. On však radšej skopíruje konšpiračný blud o tom, kto je zodpovedný za 4300 obetí v čase, keď ich Slovensko vykázalo 3007 (aj to je veľmi smutné). Nie nedostatok testovania, ale neschopnosť obmedziť mobilitu a izolovať infekčných ľudí je dôsledkom našej mizérie.

Prudký nárast infikovaných začal po 17. novembri 2020. Nemusím vysvetľovať, čo sa dialo práve v tomto období. Myslím, že to máme všetci ešte v živej pamäti. Nepamätám si informáciu, že by za to bol braný niekto na zodpovednosť, že by niekto aspoň dostal aj zaplatil pokutu za nedodržiavanie protiepidemických opatrení. Pritom sa premiér, minister vnútra aj minister obrany hotovali, ako to tým účastníkom a organizátorom spočítajú. Zas len veľkohubé gestá.

Ak ma pamäť zo zverejnených informácií o udeľovaní výnimiek na základe žiadostí členov vlády neklame, aj frekvencia ich udeľovania sa výrazne zvýšila práve v novembri a v decembri 2020. Vďaka výnimkám sa nám po Slovensku mohlo voľne pohybovať odhadom aspoň 10 000 potenciálne infekčných ľudí. Časť z nich mohla priniesť aj nový vysoko infekčný kmeň vírusu. Ako sme sa dozvedeli, žiadosti o výnimky boli odôvodňované aj úsmevne (ak by to nebolo také vážne) - súkromnými dôvodmi. Koniec koncov aj členovia vlády sa mohli presvedčiť, že udelenie výnimky nechráni pred nákazou.

Mnohým zrejme ušlo, že od 22.12.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR svojou Vyhláškou č. 56 umožnil v §2:

(5) Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v izolácii je pri zabezpečovaní nevyhnutne životne dôležitých potrieb povinná mať horné dýchycie cesty prekryté respirátorom FFP 2 a dodržiavať hygienu rúk,

d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia ..."

Čiže, ak ste sa doteraz cítili bezpečne pri nákupoch životne dôležitých potrieb a ste zdraví, tak Vám odporúčam, aby ste to rýchlo prehodnotili, lebo čoskoro nemusíte byť zdraví. V čase zverejnenia tejto vyhlášky malo Slovensko 44 592 aktívnych prípadov, z toho 2 328 bolo hospitalizovaných. Včera sme mali 54 864 aktívnych prípadov, z toho 3 082 hospitalizovaných. Takže sa nám po obchodoch s požehnaním Úradu verejného zdravotníctva môžu pohybovať desaťtisíce infikovaných ľudí.

Ak som s porozumením doteraz čítal vyjadrenia odborníkov, tak aj pozitívne osoby bez klinických príznakov ochorenia sú infekčné a ak infekčná osoba použije respirátor s výdychovým ventilom, je väčšou hrozbou, než s chirurgickým rúškom. Čiže ak majú pozitívne osoby použiť respirátor FFP 2, tak výhradne typ, ktorý nemá výdychový ventil!!! Inak síce chráni seba (načo, keď je infikovaná?), ale sústredeným prúdom nefiltrovaného vydychovaného vzduchu s patogénmi ohrozuje ostatných. To však vo vyhláške nie je a pochybujem, že si to bežný človek uvedomuje.

A teraz mi povedzte, ako v obchode zistíte, či osoby, s ktorými sa stretnete, sú pozitívne na COVID-19 a majú vhodný respirátor FFP 2, alebo nie. Dokáže to pri náhodnej kontrole zistiť policajt? Má policajt prístup k databáze aktívne infekčných osôb? Databáza existuje v Národnom centre zdravotníckych informácií. Je tam zaznamenaný každý výsledok testu RT-PCR. Či tam je zachytený aj každý výsledok testu Ag, to neviem. Kontroluje vôbec niekto, či a kde sa pohybujú pozitívne osoby a či dodržiavajú protiepidemické opatrenia? Dôvodne sa obávam, že nie, keď aj oznamovanie pozitivity kontaktom preniesol Úrad verejného zdravotníctva na pozitívne testované osoby.

Od vyhlásenia tejto vyhlášky narástol počet pozitívnych RT-PCR testov o viac než 56 000!!!

Či sa protiepidemickými opatreniami, ktoré vláda vyhlásila koncom roka, podarilo obmedziť mobilitu ľudí, to dokážu ozrejmiť mobilní operátori. Obávam sa, že sa to vďaka možnosti ísť za športom a prírodou kdekoľvek na Slovensku a spusteniu vlekov a hotelov skôr nepodarilo a mobilita sa miesto obmedzenia skôr zvýšila. Umožnilo sa premiešanie ľudí z menej a viac infekciou postihnutých okresov.

Takže, pán premiér, čítajte a informujte sa s porozumením a prestaňte bojovať proti svojim koaličným partnerom!

Vďaka výnimkám z protipandemických opatrení, ktoré na základe žiadostí členov vlády udelil Úrad verejného zdravotníctva, sa zrejme po Slovensku pohybovali infekční ľudia. Zistite si, koľkí z tých, ktorí dostali takéto výnimky, boli neskôr pozitívni na COVID-19 a potom si nechajte odborníkmi vysvetliť, koľkých ľudí mohli infikovať. Koniec koncov, mali ste takého člena vlády a viete, koľkí ďalší členovia vlády boli naraz infikovaní.

Vďaka platnej Vyhláške č. 56 Úradu verejného zdravotníctva sa po Slovensku voľne môžu pohybovať desaťtisíce infekčných ľudí, ktorí si zabezpečujú životne nevyhnutné potreby alebo sa zúčastňujú na pohrebe zosnulej blízkej osoby. Nechajte si od odborníkov vysvetliť, koľkých ľudí môžu infikovať.

Prežili sme a prežívame lock-down, ktorý žiadnym nebol a ani nie je. Len akcelerujeme premorovanie.

A prosím Vás, prestaňte už s tými trapnými výlevmi a pokusmi zvaliť vinu za súčasnú situáciu na niekoho iného. Ste v tom spolu aj s Vašim ministrom zdravotníctva až po uši!

Skončite s vymýšľaním marketingových blufov a nájdite konečne niekoho, kto nás dokáže vyviesť z tejto tragédie. Pochybujem, že v due s ministrom zdravotníctva to dokážete. To, čo stačí na oblbnutie kupujúcich, nestačí na zvládnutie pandémie.

Inak sa budeme musieť prizerať dialektickej premene Obyčajných Ľudí a Nezávislých Osobností na Obyčajných Luhárov a Nedôveryhodné Osobnosti (miesto Nedôveryhodné si môžete podľa ľubovôle dosadiť aj iné slovo).

P.S.

Včerajšia reportáž v správach z Martinských hôľ ma tiež nadchla. Autá s poznávacími značkami nielen z martinského okresu. Tak ako to je s kontrolou, či ľudia trávia čas v prírode vo svojom okrese? Sme majstri na vymýšľanie opatrení, ale nikdy dôsledne nekontrolujeme ich dodržiavanie. To je hlavný dôvod, prečo sa momentálne rútime do záhuby!!!