O čom svedčí zverejnená nahrávka z rokovania vlády SR

Len o tom, že Igor Matovič nevie viesť efektívne rokovanie a aké je nebezpečné byť v tíme, ktorý vedie. Môžete sa dostať do situácie, keď z Vás vydranká manipulatívne položenou otázkou súhlas, ktorý ste ani nechceli dať.

Zverejnená nahrávka len potvrdzuje, že Igor Matovič vedie rokovanie manipulatívnym spôsobom a dokáže zamotať všetko tak, že si nemôžete byť istý, na čo dávate odpoveď. Nie je to hľadanie spoločného riešenia, ale hľadanie, ako si vynúti súhlas na presadenie riešenia, ktoré vymyslel.

Uvidíme, kam až dokáže klesnúť družina svedkov Matovičových. Už teraz je to v najhlbšom suteréne. Nekompetentne riešia podstatné a strácajú čas a energiu riešením nepodstatného.

Je to výzva, aby slovenskí voliči naplno zapli archiváciu dôkazov zo súčasného diania a patrične to zúročili pri najbližších voľbách. Jedno je však už dnes isté, nahradiť skorumpovaných darebákov arogantnými hlupákmi asi nie je tá správna cesta.

Igor Matovič už dávno prebral plnú zodpovednosť za boj s pandémiou. Nepočúva nikoho a robí si čo chce. Žije vo svojom paralelnom svete. Koaličných partnerov využíva len ako "krovie" a boxerské vrece, do ktorého si s chuťou udiera. Ak to tak je, tak potom vyčkajme, ako jeho experimenty dopadnú. Ak to spôsobí katastrofu, tak je načase, aby sa dostali pred súd aj bývalí predsedovia vlády, ministri a vládni úradníci. Koniec koncov, tvrdí sa, že sa rozviazali ruky prokurátorom, vyšetrovateľom a prebieha očista súdnictva. Je to veľké varovanie pre koaličných partnerov, či budú tomu sekundovať. Koniec koncov skladba vlády je taká, že na presadenie rozhodnutia stačia hlasy ministrov za OĽaNO.

Vo svete aj v Európe je dostatok príkladov, že sa krajiny z kritickej situácie dostanú aj bez celoplošného testovania. Dokonca ešte účinnejšie. Na stránke www.coronavirus.app môžete nájsť nasledovné grafy.

Vývoj RT-PCR pozitívnych v Belgicku (www.coronavirus.app)

Vývoj RT-PCR pozitívnych na Slovensku (www.coronavirus.app)

Musím čitateľov upozorniť, že stupnice počtu prípadov nie sú rovnaké (pre Belgicko je vrchná hodnota škály 20 tisíc a pre Slovensko 6 tisíc), časová os áno.

Belgičania nemali ani jedno kolo celoplošného testovania. V októbri 2020, keď denné počty RT-PCR pozitívnych výrazne prekročili 20 tisíc, rozhodli o lock-downe. Výsledok: zrazili denné počty RT-PCR pozitívnych približne na desatinu, mali pomerne kľudné Vianoce, ale striktne držali lock-down ďalej. Hlavným cieľom bolo zníženie mobility ľudí a izolácia infekčných. Zadarilo sa. Dnes sú na tom lepšie, než sme my. Včera mali 2 927 pozitívnych a 56 obetí, my sme mali 2 923 pozitívnych a 97 obetí. Belgicko má približe dvakrát toľko obyvateľov (372 obyv./km2) ako Slovensko (111 obyv./km2) a viac než 3,5 krát vyššiu hustotu osídlenia. Poučili sa z prvej vlny, keď mali smrtnosť nad 12%. Teraz majú za celé obdobie pandémie smrtnosť 3%. Nemajú však takých majstrov, ako je Igor Matovič a nevyhadzujú peniaze na celoplošné testovanie. Radšej primerane odškodnia podnikateľov a zamestnancov.

Na Slovensku bolo celoplošné testovanie v októbri 2020 a súčasne sa prijali opatrenia na zníženie mobility ľudí. Počty vykonaných RT-PCR testov sa v čase celoplošného testovania prudko znížili, takže sú denné počty pozitívnych skreslené. U nás bola v prvej vlne smrtnosť menej než 0,5%, teraz sa za celé obdobie vyšplhala nad 1,5%. Je teda trikrát vyššia. Keď budeme takto pokračovať ďalej, tak Belgičanov v smrtnosti dobehneme. Belgičanom pribudlo od konca roka 2020 celkom 26 007 RT-PCR pozitívnych, nám za to isté obdobie celkom 38 455. V prepočte na počet obyvateľov je to takmer trikrát viac. Brelgičanom pribudlo od konca roka 2020 celkom 809 obetí, nám za to isté obdobie celkom 1 122. V prepočte na počet obyvateľov je to takmer štyrikrát viac. Belgicko bolo v prvej vlne prepadákom a Slovensko premiantom. V druhej vlne sme si vymenili miesta. V čom páni z vlády pochybili?

Zapamätajme si: za opatrenia na boj s pandémiou zodpovedá vláda. Vláda tiež zodpovedá za hospodárne používanie daní a vytváranie podmienok na bezpečný, zdravý a pokojný život ľudí. Ak to nerobí, tak treba vládu, a podľa miery zavinenia aj jednotlivých členov vlády, brať na zodpovednosť.