Ako by to vyzeralo, keby malo Mongolsko I. Matoviča?

Viem, je to veľmi hypotetická otázka. Predpokladám, že by ho už dávno vyhnali do stepí. Ako si počína Mongolsko v porovnaní so Slovenskom? Nuž posúďte.

Je známe vyjadrenie I. Matoviča, že Semafor zdravia, ktorý v novembri 2020 pripravil tím okolo R. Sulíka, môžu poslať tak do Mongolska. Išlo o neprimerané vyjadrenie dešpektu voči suverénnej krajine zo strany čelného predstaviteľa Slovenska, ktorým autor zrejme chcel vyjadriť, že Semafor zdravia je nekvalitný a keď ho niekde použiť, tak práve v Mongolsku. Ak to má byť preto, že dáva Mongolsko na úroveň zaostalého štátu, tak by sa rýchle mal ospravedlniť, pretože to skôr svedčí o mentálnej zaostalosti a pochybnej informovanosti autora výroku.

Hanbím sa za vyjadrenie súčasného premiéra mojej krajiny a hlboko sa ospravedlňujem Mongolom.

Mal som príležitosť pracovať v r. 2019 a sčasti aj 2020 na projekte v Mongolsku a pre Mongolsko. Vysoko si vážim, čo táto krajina a jej ľudia od zmien v 90-rokov dosiahli. Ako hospodársky, tak aj v oblasti demokracie. Sami osebe hovoria, že sú národom nomádov a sú na to hrdí. Nomádi majú ten vnútorný pud sebazáchovy, že spolupráca a pomoc navzájom je nevyhnutnou podmienkou, aby prežili. To mnohým stredoeurópanom chýba. I. Matovič je toho dobrým príkladom (ja sám, najmúdrejší vševedko, veľkou lyžicou, ak mi niekto odporuje, tak je "múdrosráč" alebo dokonca nepriateľ). Prepáčte, skôr zlým a úbohým príkladom.

Mongolsko má necelých 3,1 mil. obyvateľov, z toho približne polovica, t.j. 1,5 mil., žije v Ulanbátare. V meste s historickým jadrom a štvrťami s modernými budovami, ale aj so štvrťami s jurtami a jednoduchými domami na okolitých svahoch zvažujúcich sa kopcov. Každý Mongol má právo usadiť sa Ulanbátare a získať tam zdarma pozemok, čo spôsobuje rýchly rast obyvateľstva. Preto tie jurty a jednoduché domy vo štvrtiach, kde jedinou infraštruktúrou je cesta a elektrina z verejnej siete. Voda je k dispozícii v cisternách, verejná kanalizácia neexistuje a takmer všetci kúria predovšetým uhlím a uholnými briketami.

Ako sa vysporiadava Mongolsko s pandémiou? Patrili k prvým štátom, ktoré prerušili voľný pohyb cez hranice s Čínou. Bolo to ešte v januári 2020. Nasledovali predĺžené prázdniny detí a celý rad ďalších opatrení. Dlho nemali ani jeden prípad COVID-19, až kým im vírus nepriniesol francúzsky pracovník. Potom spozorneli a zistili, že sa nedá spoľahnúť na príchody z Európy. Karanténa bola určená na 21 dní. Až do 29.12.2020 bolo Mongolsko krajinou bez obetí COVID-19. Začiatkom novembra 2020 spustil väčšie šírenie vírusu SARS-CoV-2 prípad vodiča kamióna, ktorý vozil tovar z Ruska a bol 4 dni po 21 dňovej karanténe testovaný ako pozitívny. Dovtedy mali 382 príapdov.

Súčasný stav v Mongolsku je od začiatku pandémie 1 491 RT-PCR pozitívnych, 580 aktívnych prípadov a 2 obete. Za včerajšok im pribudlo "až" 12 nových RT-PCR pozitívnych prípadov.

Súčasný stav na Slovensku je od začiatku pandémie 220 707 RT-PCR pozitívnych, 54 022 aktívnych prípadov a 3 362 obetí. Za včerajšok nám pribudlo "len" 2 729 nových RT-PCR pozitívnych prípadov. Naše najväčšie mesto má necelých 0,5 mil. obyvateľov, teda 3-krát menej, než Ulanbátar.

Posúďte sami, kto by sa mal od koho učiť. Mongolsko s doteraz 485 pozítívnych a menej než 1 obeťou na 100 tisíc obyvateľov alebo Slovensko so 40 497 pozitívnych 617 obeťami na 100 tisíc obyvateľov? Pokiaľ viem, Mongolsko to dokázalo bez celoplošného testovania.

Ak by I. Matovič riadil boj s pandémiou v Mongolsku rovnako ako na Slovensku, dá sa očakávať, že by ho už dávno Mongoli vyhnali do stepí.

Asi by stálo za to poslať premiéra našej vlády a ministra zdravotníctva do Mongolska, aby sa naučili, ako sa riadi boj s pandémiou. Rekovalescenčný pobyt v stepiach by určite utlmil bojové nálady.

Poznámka: údaje o pandémii v Mongolsku a na Slovensku sú z www.coronavirus.app o 13:00 dňa 15.01.2021