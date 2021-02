Bravó, pán premiér, dokázali ste to!

Na jeseň 2020 sa nám náš premiér zdôveril, že chce urobiť dieru do sveta. A skutočne to dokázal! Dostali sme sa na prvé miesto vo svete v dennom prírastku obetí koronavírusu na milión obyvateľov.

Premiér nám síce sľuboval slobodu, keď si s ním dáme do nosa, no dostali sme niečo úplne iné. Dáva nám neustále údery medzi oči a do nosa. Ale skutočne dokázal, čo sa len tak ľahko niekomu nepodarí. Z premianta v prvej vlne pod jeho vedením sa stal prepadák v ďalších vlnách. Dnes nie je ani jasné, koľko ich ešte budeme mať. Po dvoch mesiacoch tzv. "lockdownu" sme na tom stále horšie a horšie. Počet "čiernych" okresov narastá. Rovnako aj počet "bordových" a "ružové" zmizli celkom. Ale zato napr. kvôli pacientom v bratislavských nemocniciach, ktorí dlhodobo žijú a pracujú v Bratislave, ale majú trvalý pobyt v Kežmarku, zatvárame školy v Kežmarku a nútime tam ľudí častejšie sa testovať. Vymieňajú sa riaditelia nemocníc a rieši sa prerušenie tehotenstva. Nuž čo, keď sa darí, tak sa darí!

Podstatný rozdiel oproti prvej vlne je v tom, že vtedy premiér počúval rady skutočných odborníkov, ale po nej začal so svojimi infantilnými improvizáciami a urážaním všetkých, ktorí ho pred nimi varovali a trúfli si povedať mu, že je nekompetentný. Miesto toho, aby odporúčal neschopného ministra zdravotníctva, prevzal iniciatívu, aby ho udržal v kresle. Odvtedy pripomínajú postavičky Mat a Pat z rozprávky "A je to!". Kreativita bez kompetentnosti je hotová pohroma.

Na jeseň 2020 nám tvrdil, že objavil "atómovú zbraň" na koronavírus. Zdôveril sa s tým aj Angele Merkelovej. V nádeji, že jeho postup bude kopírovať prinajmenšom celá Európa a on zahviezdi. Nekopíruje a nezahviezdil. Asi vedia prečo. Len on nie. Teraz to skôr vyzerá, že objavil zbraň hromadného ničenia na vlastné obyvateľstvo. Výsledok chorobnej túžby zviditeľniť sa.

Malá India s "len" menej než 1,4 miliardy obyvateľov mala v uplynulom týždni (09.-16.02.2021) až 670 obetí a veľké Slovensko s "až" viac než 5,4 miliónmi obyvateľov malo len 681 obetí (údaj z www.coronavirus.app). Hádate správne, India nerobí celoplošné testovanie a la perpetuum mobile, Slovensko áno. V Indii je podľa Juraja Mesíka ivermektin bežne dostupným lacným liekom (3 EUR), na Slovensku ešte stále nie. U nás sa používa remdesivir, ktorý WHO vyhlásila za neúčinný a patrí k drahým liekom (viac než 2000 EUR).

Niekedy to vyzerá tak, že ani nie je dôležité, aký efekt má testovanie, hlavne nech sa testuje veľa. Míňa sa potom veľa testov, ktoré treba znova a znova nakupovať. Čo natom, že sa používajú inak, ako je to odporúčané odborníkmi. Čo natom, že sa neustále premiešavajú infekční s neinfekčnými. Čo natom, že antigénové testy zachytia tak tretinu infekčných v porovnaní s RT-PCR testami. Čo natom, že odborníci odporúčajú, keď testovať antigénmi, tak aspoň každé tri dni, aby falošne negatívni nebehali medzi ľuďmi. Čo natom, že miesto znižovania mobility sa nám mobilita zvyšuje. Čo natom, že preukazovanie sa výsledkom antigénového testu po 14, ba až 21 dňoch je z odborného hľadiska infantilným nápadom.

Premiér rýchlo našiel zodpovedných ... Len nie on a nie jeho družina... Všetci ostatní.

Už sme na Slovensku mali Len-Ona, teraz tu máme Len-Nie-Ona.

Miesto toho, aby premiérova družina hľadala, kde spravila chybu, tak sa už pomaly britvy chytá. ...prezidentka...Sulík...opozícia...britská mutácia...nezodpovední občania...nedostatok vakcín...bludári...

Áno, možno niečo z toho aj áno, prispelo, ale hlavná príčina je niekde inde.

Od 22. decembra 2020 vláda spolu s ministrom zdravotníctva a hlavným hygienikom umožnila, aby pozitívni na COVID-19 mohli chodiť do potravín, drogérií a do lekární.

Citujem z Vyhlášky č. 56 Úradu verejného zdravotníctva §2:

(5) Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v izolácii je pri zabezpečovaní nevyhnutne životne dôležitých potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP 2 a dodržiavať hygienu rúk,

d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia ..."

Majú mať respirátor FFP2, ale kto to skontroluje?! Na pohreb, len keď sú bezpríznakoví, do potravín, drogérie a lekárne ani toto nie je podmienka. Keď je v rómskych osadách epidémia, tak im terénni pracovníci a dobrovoľníci nosia všetko, čo potrebujú. Keď je epidémia medzi gadžami, tak si musia ísť všetko zohnať sami. Napriek tomu, že sú infekční.

Nepoznám inú krajinu, ktorá by si trúfla s požehnaním vlády nechať behať infekčných s COVID-19 po obchodoch. Inde ich izolujú a trasujú a izolujú aj ich kontakty. Toto nás zjavne odlišuje od tých ostatných.

Ako sa záverom roka ukázalo, tak Úrad verejného zdravotníctva vydal na žiadosti členov vlády viac než 9000 výnimiek z protipandemických opatrení. Bingo! Sám podpredseda vlády pre legislatívu využil takúto výnimku, aby v Británii navštívil svoju rodinu a potom behal po Slovensku pozitívny. Nie, nešlo o služobnú cestu, ale o návštevu rodiny. To je z pandemického hľadiska zrejme menej rizikové, než služobná cesta. A samozrejme pre štát to má tiež väčší význam. V normálnej krajine dôvod na okamžité odstúpenie z funkcie. Na Slovensku ...

Brexit pre väčšinu ľudí na kontinente nebol prekvapením. Veď to bola nekonečná pieseň. Len naša samostredná vláda bola prekvapená, že sa úderom Brexitu vrátili naši spoluobčania z Británie. Áno, z tej Británie, odkiaľ pochádza britská mutácia koronavírusu. Sprísnené opatrenia na hraniciach záverom roka 2020? Načo? Veď ich predsa nezbavíme príležitosti, že niečo cenné prinesú domov! Zrejme priniesli.

Dajú sa uviesť aj ďalšie príklady, čo páni z OĽaNO urobili zle. Majú väčšinu vo vláde.

Pripomína mi to konštatovanie, že naša vláda a špeciálne premiérová družina, by nestihli utiecť ani pred ľadovcom! Leňochod to dokázal. Vždy vedia odpoveď len na päť ťahov dozadu. Aj to len verklíkovaním svojej dogmy: to tí druhí!

Nuž čo, výkon tejto družiny zodpovedá skúsenostiam vydavateľa regionálneho inzertného periodika a organizátora kolpotérov tlače, opakovane hľadajúceho, ako vybabrať so systémom, za sekundovania lekára na polovičný úväzok, ktorý síce pred nástupom do ministerského kresla neviedol žiadny pracovný kolektív, ale za to organizoval modlitby a chvály. S tým sa dá len ťažko zvládnuť mimoriadna situácia, akou je pandémia.

Veľkohubé vyjadrenia v štýle lepenia lístočkov "majetok občanov SR" na vilu v Cannes, mediálneho predstavenia fondu pomoci pre postihnutých COVIDOM, do ktorého bude prispievať do skončenia pandémie celým svojim premiérskym platom, "...nevestičky dobre bude...", "...atómová bomba na koronu...", akcia ako vylodenie v Normandii, "...urobili sme dieru do sveta...", obvinenia R. Sulíka a ďalších zo zodpovednosti za tisíce obetí atď., to je to, čo premiér ovláda excelentne. To však nezachráni ani jeden život a nevyrieši ani jeden problém. Pripomína to konanie Infantilných Múdrosráčov. To čo predvádza, môže urobiť len veľkú dieru do štátneho rozpočtu, na ktorý sa skladáme my, daňoví poplatníci.

Podobá sa to všetko skôr bitke pri Gallipoli. Za katastrofu bol zodpovedný Winston Churchill, ktorý neoprávnene zasahoval do právomocí veliacich dôstojníkov. Nepripomína Vám to niečo? W. Chruchill bol potom nútený odstúpiť, načas sa utiahol do úzadia a vyčítal si to do konca života. Poučil sa a už to nezopakoval pri plánovaní vylodenia v Normandii. Tu podobnosť zatiaľ končí. Nuž nie je to to isté, keď dvaja robia to isté!

Igor Matovič ako premiér? Spolu s Havranom E.A. Poea hovorím "Nevermore" (Nikdy ver).

Len dúfam, že sa nestane paradox a čaro demokracie, keď demokraticky zvolení hlupáci, ktorí nasľubovali ľuďom hory doly a potom im "umožnia" slobodne, ale zbytočne, zomierať, spôsobia, že sa vrátia skorumpovaní darebáci. Ľudia si rýchlo môžu povedať: "...aj keď kradli, ale aspoň sme za nich nezomierali...". Bola by to ďalšia premrhaná šanca a naša spoločná škoda.

Nastáva čas zaviesť a zvyknúť si, že pri katastrofách, ktoré spôsobili vládnuci kvôli svojmu narcistickému egu a nekompetentným rozhodnutiam, sa vyvodí nielen politická, ale aj ekonomická a trestnoprávna zodpovednosť. Nech sa využije, že sa vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom uvoľnili ruky. Aby si podobní "všeumelci" v budúcnosti netrúfli ani len kandidovať.

P.S.

Pán premiér, a len tak michodom, dám sa zaočkovať vakcínou, ktorou ste nechali zaočkovať svoju družinu a svoju rodinu.