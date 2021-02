Klamstvo ako pracovná metóda

Je tragikomické vidieť, ako ego úplne vyplní mozgovňu a arogancia kompletne vytlačí rozvahu a empatiu. Koncom 90-tych rokov skončila éra jedného politika, ktorý používal klamstvo ako pracovnú metódu. Stane sa tak zas?

Byť rodinným príslušníkom Igora Matoviča, tak by som mal vážne obavy o jeho zdravie. Jeho vystupovanie začína mať všetky znaky mánio-depresívnej psychickej poruchy. V manickej fáze perlí na trápnych tlačovkách, uráža všetkých, ktorí majú iný názor na chod vecí, najradšej samozrejme svojich partnerov. V depresívnej fáze sa na niekoľko dní stratí z dohľadu.

Typické sú pre manickú fázu aj jeho nápady v štýle vymyslel som "perpetuum mobile". Určite to ide a všetci, ktorí tvrdia, že nie, sú múdrosráči, nepriatelia štátu a chcú návrat mafie.

Len sa divím jeho politickým partnerom, že sa nechajú sťahovať do historickej žumpy a miesto toho, aby sa voči jeho nezmyslom jasne vyhranili, len tak akoby mimochodom bojazlivo škádlia. Nie hada bosou nohou, pretože Igor Matovič nie je žiadna kobra. Lepšie mu sedela úloha, keď nemusel okrem útokov na svojich protivníkov nič vymýšľať, nič pozitívne tvoriť. Jednoducho úloha kráľovského šaša. Urobiť zo šaša kráľa, to je vážny omyl. Hlavne, keď sa šašo nechce učiť a pokračuje vo svojom sebastrednom fungovaní a odmietaní zodpovednosti za svoje činy.

Jediná Veronika Remišová v tomto týždni prvýkrát povedala, že šašo je nahý a vymedzila červenú líniu. Že po neúspešných experimentoch na obyvateľoch Slovenska v boji proti pandémii, chce Igor Matovič ďalej experimentovať, tento raz s neschválenou vakcínou. A to aj napriek tomu, že jeho predošlé experimenty žalostne zhavarovali.

Európska únia nakúpila pre jej obyvateľov 2, 6 miliardy vakcín. Pre necelých 508 mil. obyvateľov. Päťkrát toľko vakcín, ako je počet obyvateľov. Samozrejme, že sa musia najprv vyrobiť a nik ich nemá v takom množstve na sklade. Ani ruský Sputnik V, pokiaľ ho Rusi neskladovali niekde na obežnej dráhe a nevyrábali niekoľko rokov vopred, nie je v takom množstve ihneď k dispozícii. Jedine, že by dopredu vedeli, že príde k pandémii, čo asi ťažko. Až takí veľkí kamaráti s Číňanmi Rusi nie sú. Sám Igor Matovič hovorí o dodávke do júna 2021. Pri jeho rokovacích schopnostiach asi ťažko dokáže Rusov zaviazať k sankciám, keď svoje záväzky nedodržia. On červíček, ktorý by chcel diktovať ruskému medveďovi.

Prečo potom, taký obstarávací kŕč zo strany Igora Matoviča a jeho družiny? Že by preto, že s obstarávaním vakcín Európskou komisiou nie sú spojené žiadne finančné benifity pre vybranú národnú skupinu ľudí?

Máme vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov s údajne uvoľnenými rukami. Asi by stálo za to, keby sa pustili do zisťovania:

prečo sa na Slovensko v takých množstvách obstarávajú antigénové testy, ktoré sa používajú v rozpore s odporúčaniami odborníkov,

prečo vláda s úzkou skupinou okolo Igora Matoviča a Mareka Krajčího núti obyvateľov Slovenska k neustálemu plošnému antigénovému testovaniu, keď to zjavne nikam nevedie,

prečo vláda SR, keď išla nakupovať veľké množstvá antigénových testov, nezaradila tento tovar medzi tovary s vecnou reguláciou cien, aby sa podľa §8 Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení pri stanovení cien testov vychádzalo z "...ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky..." a podľa §13 ods. 1 toho istého zákona mal predávajúci povinnosť "...viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru ... vrátane kalkulácii nákladov a zisku 3 roky po predaji tovaru...", aby sa zamedzilo neprimeraným cenám testov,

je len náhoda, že Igor Matovič objavil svoju posadnutosť antigénovým testovaním po tom, čo sa v septembri 2020 dostala na verejnosť informácia, že pani Paulínka vložila 600 tis. EUR do zmeniek ARCA Investment, ktorá podľa všetkého pôjde do bankrotu a táto investícia bude vysoko stratová,

je len náhoda, že nákup antigénových testov zabezpečuje spoločnosť Eurolab Lambda z Trnavy, ktorá má prepojenie so súkromnou školou, do ktorej chodia deti Igora Matoviča,

prečo spoločnosť Eurolab Lambda bola poverená nákupom antigénových testov, keď obchodovanie s farmaceutickým tovarom ani nemá v predmete podnikania a podľa verejne dostupných informácií mala v čase zadania zákazky dlh voči Sociálnej poisťovni SR,

kto sú akcionári spoločnosti Eurolab Lambda,

má spoločnosť Eurolab Lambda aj tichých spoločníkov, ak áno, kto nimi sú, alebo prijala od niekoho pôžičku na zrealizovanie obchodu s antigénovými testami,

ako sa spoločnosť Eurolab Lambda vôbec dozvedela, že sa bude organizovať nákup antigénových testov resp. čo je dôvod, že bola oslovená,

prečo vláda SR nerokovala o takých veľkých nákupoch priamo s výrobcami testov, ako to robí Európska komisia v prípade vakcín, ale zadala nákupy za desiatky miliónov EUR spoločnosti, ktorá mala v r. 2019 tržby v objeme menej než 4,7 mil. EUR,

čo bolo dôvodom, že spoločnosť Roche odstúpila od dodávky atigénových testov po tom, čo v novembri 2020 vyhrala verejné obstarávanie na Ministerstve hospodárstva; mimochodom, táto spoločnosť mala v r. 2019 obrat 72,6 mil. EUR (viac než 15-násobok obratu spoločnosti Eurolab Lambda) a má v predmete podnikania "veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok",

prečo Ministerstvo zdravotníctva neobstaráva lacný ivermektin, aby sa umožnila lacná a účinná liečba COVID-19 nielen v nemocniciach, ale aj ambulantným lekárom, keď sa informácie o jeho účinnosti publikovali ešte v júni 2020 a opakovane potvrdili v decembri 2020 a FDA v USA jeho použitie schválila,

do akej miery sú pravdivé informácie od Juraja Mesíka, na základe ktorých konštatoval, že "...to, čo predviedla vláda s ivermectinom je len sabotáž..." vrátane naznačenia, že pri určovaní metodiky liečenia COVID-19 ide o korupciu na najvyšších miestach.

Šikovní vyšetrovatelia so skutočne uvoľnenými rukami by mali určite ešte viac zaujímavých otázok. Aj investigatívni novinári by mohli pomôcť. Slovenská verejnosť si objasnenie zaslúži.

Dá sa veriť Igorovi Matovičovi, že ide po korupčníkoch a s korupciou nemá nič spoločné? Alebo odsudzuje korupciu len vtedy, keď sa nechajú korumpovať iní? V prípade plagiátu rigoróznej práce Andreja Danka stál na čele šíku, ktorý kričal "ukrižuj". Andrej Danko odpísal alebo nechal odpísať aspoň 5 učebníc. Podľa zverejnených informácií sa Igor Matovič ani neunúval hrabať v toľkých, stačili mu na plagiát len 2 knihy, z toho jedna publikácia jeho školiteľa. A verejne sa vyznal, že nevedel o tom, ako citovala známa, ktorá prepisovala jeho diplomovú prácu, lebo ju potom už nevidel. Bravó! Skutočne vyjadrenie hodné absolventa univerzity.

V živote Igora Matoviča je dosť príkladov, že sa opakovane snažil "vybabrať so systémom". Nie je to aj teraz pri unáhlenom nákupe Sputnik V?

Igor Matovič bol pristihnutý pri klamstve opakovane. Klamal aj pri vyjadrení, že nemá problém vzdať sa titulu, pretože priznáva, že ho získal neoprávnene. Len zákon mu to neumožňuje. Keď to zákon umožnil, tak mu študentská rada pripravila vyplnený formulár na vzdanie sa titulu, stačilo len podpísať. Začal spievať inú pesničku.

Zatiaľ naposledy klamal pri vyjadrení, že Veronika Remišová sa hrá na pyšnú princeznú a odmietla použitie vakcíny z Ruska a ide experimentovať s obyvateľmi Slovenska. Ide o jasnú manipuláciu a klamstvo. Veronika Remišová sa jasne vyjadrila, že nemá problém s vakcínou odkiaľkoľvek, ale má problém súhlasiť, aby sa očkovali obyvatelia Slovenska vakcínou, ktorá nebola schválená príslušnou odbornou inštitúciou Európskej únie. Experimentovať ide v skutočnosti, ako už viackrát predtým, práve Igor Matovič.

A argument Igora Matoviča, či chceme, aby naši ľudia prechádzali z Komárna do Komároma, aby sa dali zaočkovať Sputnikom V, je bohapustá manipulácia a ďalšie klamstvo. Aby to skôr nakoniec nedopadlo tak, že naši ľudia budú nakoniec chodiť do Rakúska, aby sa nemuseli "dobrovoľne" očkovať Sputnikom V. Už máme skúsenosti s Igorom Matovičom, ako si on predstavuje dobrovoľnosť. Dokázal to pri celoplošnom testovaní/skríningu.

Ak ste sa v minuloročných voľbách nechali oklamať Igorom Matovičom lepením lístočkov "majetok občanov SR" na vilu v Cannes, tak teraz môžete pozorovať, kam takéto očarenie vedie. Vďaka tamtomu divadlu, ktoré do dnes nemá žiadny výsledok, pokradol hlasy oveľa schopnejším z radov vtedy demokratickej opozície. Je len dobre, že v budúcnosti už nemusíte urobiť rovnakú chybu. Nahradiť skorumpovaných darebákov nekompetentnými hlupákmi je fatálne. Držím palce.

Občas sa stane, že sa do vysokých funkcií dostanú ľudia, ktorí tam v žiadnom prípade nemali byť. Ak to nie je občas, tak to vedie k diktatúre. Je až na počudovanie, koľko diktátorskych vlôh má generácia, ktorá bola v čase novembra 1989 v puberte.