Pán premiér, to nie je raketová veda

Pri epidémii resp. pandémii sú jednoduché zásady: identifkovať infekčných, izolovať ich, identifikovať ich kontakty a tie dať do karantény, obmedziť kontakty. To Vám ešte na jar povedal Prof. Krčméry. Vtedy ste to uplatňovali.

Nie sú to zásady, z ktorých sa bez následkov môže vyberať podľa toho, komu sa čo páči. Majú sa aplikovať všetky a dôsledne. Úspešne ste však od 16.09.2020 pracovali na tom, aby ste si vybrali len jednu, ale o to bombastickejšiu časť. Celoplošné antigénové testovanie! Chceli ste urobiť dieru do sveta. Musím priznať, urobili ste ju poriadnu. Dieru do slovenskej spoločnosti a dieru do štátneho rozpočtu! Investícia s úspešnosťou blízkej investícii do zmeniek Arca Investment. Presviedčali ste nás, že len tak sa vyhneme tvrdému spomaleniu života krajiny. Po Vašich experimentoch to bude o to tvrdšie.

Dňa 16.09.2020 ste vypustili jeden z Vašich pamätných bonmotov: "Nevestičky, nebojte sa, dobre bude! Idem na vládu s návrhom, aby ste mohli mať na svadbe 100 hostí."

Aj ste si to presadili. Napriek varovaniam odborníkov.

To bol Váš "výstrel z Aurory" na veľkú októbrovú transformáciu Slovenska z premianta na krajinu na čele svetového rebríčka v hospitalizáciách a dennom prírastku obetí pandémie!

Tento dátum je pamätný aj tým, že odvtedy ste sa začali poriadne miešať do toho, ako bojovať s pandémiou. A žiaľ, robíte tak doteraz. Lekárov ste nazvali "hyenami v bielych plášťoch". Z tých, ktorí Vás varovali, že celoplošné testovanie antigénovými testami povedie k vyčerpaniu zdravotníkov, zvýšeniu mobility, falošnému pocitu bezpečia pre testovaných a neprinesie ten efekt, o ktorom ste všetkých presviedčali, ste urobili nepriateľov ľudu. Veď boli ste to práve Vy, ktorý ste tomu robili marketing tým, že "modrý papierik je priepustka na slobodu". Nebola. Vyzerá to skôr, že to bol lístok do pekla.

Grobiánsky ste sa oborili na prezidenta Slovenskej lekárskej komory Mariána Kollára, zhadzovali ste Pavla Čekana, Borisa Klempu a ďalších skutočných odborníkov, ktorým nie ste hodný ani len podržať dvere. Zobrali ste si na mušku pani prezidentku a stihli ste nabrýzgať aj samosprávam. Práve tým, ktoré zachraňovali Vašu vadnú improvizáciu pri celoplošnom testovaní - "...najväčšej operácii od druhej svetovej vojny...".

Takže, pán premiér, vôbec nie je pravda, že ste odborníkom odovzdali krajinu v boji s pandémiou v najlepšom stave a odkedy sa nevenujete pandémii, tak odborníci to všetko pokazili. Práve Vy ste brnkli do tej pomyslenej páky a rozhýbali ste balvan, z ktorého sa stala riadna lavína. Podľa mňa ste rozvŕtali a zbabrali všetko, čo sa len dalo.

Žijete v obludnom sebaklame! Spoliehate sa na to, že celý národ trpí stratou pamäte? Nie je to tak. Vy ste nás hnali na základe Vašich infantilných nápadov do stále väčšieho marazmu. A teraz, keď sa začína rúcať všetko, a Vaše "schopnosti" priviedli krajinu na pokraj totálneho kolapsu, tak sa tvárite ako nenápadný cestujúci výťahom, ktorému to "ušlo" a gáni na všetkých okolo, aby odviedol pozornosť od seba. Zrazu voláte po spolupráci a aby sme ťahali za jeden povraz. My už dávno ťaháme za jeden povraz. Len Vy ste si nevšimli, že Vy so svojou družinou ťaháte z opačnej strany!

V decembri 2020 ste dali všetkému korunu tým, že ste umožnili infikovaným ľuďom opúšťať karanténu, aby mohli ísť do obchodu a lekárne. Z obchodov a lekární ste urobili najrizikovejšie miesto z pohľadu možnej infekcie. Miesto toho, aby ste riešili, že sa Vám ešte v novembri 2020 ako domček z karát rosypalo sledovanie kontaktov a izolácia infekčných, nemali ste lepší nápad, ako zaviesť samotrasovanie a samoizoláciu. Nefunkčný nezmysel hodný zápisu do Guinessovej knihy rekordov. Tak ste podporili šírenie nebezpečnej infekčnej choroby! Od zavedenia tohto nezmyslu prudko stúpli ako počty infikovaných, tak aj obetí. Začnite konečne čítať Vaše grafy a tabuľky s porozumením!

Teraz Váš minister zdravotníctva vymýšľa ďalšie, prepáčte, hlúposti, že v čo najkratšom čase zaočkuje všetkých obchodníkov. Opatrenie, ktoré, ak by bolo realizovateľné, zase potrvá niekoľko mnoho týždňov až mesiace, kým získajú imunitu. Miesto toho, aby ste prísne izolovali všetkých infekčných a tým, ktorí to potrebujú, zabezpečili zásobovanie nevyhnutnými životnými potrebami, ďalšej skupine "tlačíte kaleráby do hlavy". Určite by to bolo menej nákladné a nebezpečné, než hnať ľudí na celoplošné antigénové testovanie. Pre rómske osady to dokážete, pre "gadžov" už nie?. Kde je teraz Váš európsky poslanec, pán Pollák? Váš tím "A je to!" miesto toho, aby si priznal chybu a okamžite zjednal nápravu, zase vymýšľa pokútne barličky, len aby ste nemuseli priznať, že to robíte zle. Ste takí otrlí, že dodnes Úrad verejného zdravotníctva a ani minister zdravotníctva nereagovali relevantným spôsobom na protest generálneho prokurátora voči vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva. O chvíľu uplynie lehota 30 dní a potom nezostane iná cesta, ako podanie na ústavný súd. To je tá Vaša rýchla reakcia? Keď Vám všetkým chýba zdravý rozum, tak aspoň postupujte podľa platných zákonov! Existuje Zákon o ochrane verejného zdravia a Trestný zákon, ktoré sú viac, než vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. O aký čas to tu hráte? Prepáčte, ale ako fungujete mi pripomína, akoby ste boli sekta a nie politická strana alebo hnutie.

O svoje kuracie životy máte veľký strach a hneď ste sa pretlačili na prvé miesta vakcinácie ako kritická infraštruktúra. Váš minister zdravotníctva dokonca po prekonaní COVID-19, a to aj napriek tomu, že na začiatku tvrdil, že vyliečení prídu na rad až neskôr. Už ste sa všetci postarali o to, aby boli zaočkovaní aj Vaši príbuzní a známi?

Nie pán premiér, nechceme návrat žiadnej mafie, to nie je naša voľba. Ale nechceme ani nekompetentných sebastredných hlupákov, ktorí ohrozujú zdravie a životy nás a našich blízkych a ruinujú naše hospodárstvo.

Za svoj život som sa odpozoroval, že každý robí len to, čomu rozumie. To ešte neznamená, že je to chvályhodná aktivita. Aj Vy robíte len to. Pre mňa osobne to nie je žiadne prekvapenie. Bombastické vyhlásenia, urážanie tých, čo niečo skutočne vedia a vychvaľovanie tých, ktorí Vám pochlebujú. Bezbrehá improvizácia a nekompetentná kreativita. Aktivizmus ako vyšitý! To Vám ide ako veľmajstrovi a tomu rozumiete. Trúfalosť stať sa premiérom, či ministrom, ešte nie je poukaz na to, že to dotyčný aj zvládne. Ak to však nezvláda, neodstúpi a škodí ďalej, tak by to mali riešiť vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia s uvoľnenými rukami.

Keď tlač pred týždňom priniesla správu, v ktorej sa spomínalo "...povrchní, zaujatí, povýšeneckí...", už som sa potešil, že ste sa s jasnou mysľou ráno pozreli do zrkadla a v návale Vám cudzej sebareflexie ste reálne pomenovali, čo v zrkadle vidíte. Potom som si s hrôzou všimol, že to nie je v jednotnom čísle a že to nie je ani o družine, ktorá Vám sekunduje. Zase ste raz nabrýzgali niekomu inému - tento raz novinárom. Hrubo ste zneuctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vôbec by som sa nedivil, keby Ján ešte žil, že by sa venoval práve Vášmu pôsobeniu. Je možné, že by to boli zaujímavé a prekvapivé odhalenia. A možno už niekde vyrastá nasledovník Jána.

Krajiny, ktoré nevymýšľali a nemali takého kreatívneho premiéra, začínajú pomaly uvoľňovať pandemické opatrenia. Slovensko čaká ešte len to najhoršie. Myslím si, že práve Vašim pričinením. Nakoniec budeme musieť urobiť to, čo oni už urobili dávno. Len sme zmeškali pol roka a stálo to nemálo obetí. Vašich obetí.

Obávam sa, že ak by sa epidémia eboly riešila na Váš spôsob, tak by už vymrela polovica ľudstva.

Od stredy 24.02.2021 rokujete s odborníkmi. Výsledky dodnes nepoznáme. Zase im tlačíte do hlavy Vaše vízie a idete ich unaviť, pokým nechtiac podporia niečo, čomu sami neveria? Alebo čakáte, pokým sa zas nenájde "hŕstka statočných", ktorá odobrí Váš kreatívny výmysel? Už s tým prestaňte. Myslite aspoň na Vaše deti. Vždy je lepšie, keď vyrastajú v spoločnosti, ktorá si váži ich rodičov. Vy skôr či neskôr v politike skončíte, ony sa budú musieť popasovať s Vašim posolstvom ešte dlho.

Pán premiér, už konečne pochopte, toto nie je videohra. Toto začína byť boj o holý život! Tak sa podľa toho správajte.