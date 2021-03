Pán Grendel, upracte si v OĽaNO

Najviac na návrate mafie pracuje práve Igor Matovič. Divím sa mu a celému Vášmu hnutiu, pretože práve Igor Matovič a Vaše hnutie najviac doplatí, ak sa mafia vráti.

Keď sa v rodine nevypočítaľne správa jej člen a robí "divoké" kúsky, vyslovene škodí a ohrozuje samotnú existenciu rodiny, tak sa rodina zomkne a má snahu zbaviť ho svojprávnosti. Zvyčajne sa jej to aj podarí alebo ho vypudí. Vášmu hnutiu by po roku vystrájania Vášho lídra malo byť jasné, že neustálym vybabrávaním hlavne s tými, od ktorých očakávate podporu a spoluprácu, môžete len zhavarovať.

Nakadiť pri každej príležitosti na hlavu svojim partnerom, nemôže byť úspešnou taktikou a je fatálne, keď to je dlhodobá stratégia. To si môže dovolovať skutočne len kráľovský šašo, pretože jemu to tolerujú. On je iný. Ale od šaša sa neočakáva žiadna zodpovednosť. Vybabrať s každým a so všetkými vo všetkom, to môže byť skutočne len stratégia malomestského grázla.

A len tak mimochodom, v takej podobe, ako to robí Igor Matovič, si to nedovolil ani Vladimír Mečiar a Robert Fico, a to boli iní matadóri.

Získali ste si nezaslúženú podporu v ostatných voľbách hlavne tým, že ste sa stavali do pozície, že Vaše hnutie je lídrom v čistení Augiášovho chlieva. Nie ste schopní tento prekvapujúci úspech mentálne zvládnuť. Naivnému slovenskému voličovi stačila jedna bombastická akcia. Lístočky na vile v Cannes. Lenže Vy to "čistenie" robíte tak, že ste chliev vniesli aj do kuchyne, obývačky a do spální. Chliev začína byť všade.

Primitívne vydierať ľudí stále tým, že musia akceptovať excesy Igora Matoviča, lebo inak bude návrat mafie, je úbohé. Už to nefunguje, prekročili ste príslovečný rubikon. A nie je to pravda. Začínate fungovať ako hnutie skutočne divným spôsobom. Ako svedkovia Matovičoví.

Už máme toho skutočne dosť! Stačilo! Za povestné do roka a do dňa, ste pošliapali všetko, čo ste mohli. Váš líder prejavil svoje diktátorské sklony, v krajine je riadny neporiadok a ľuďom už ide nielen o zdravie, ale aj o holý život. Riadne ste pošramotili Váš obraz medzi ľuďmi. Musí Vám to byť predsa jasné. Pozrite sa konečne do zrkadla a urobte si vo Vašom hnutí poriadok. Ukážte odvahu, že nie ste sekta, ktorá posvecuje a vyznáva každý úlet Vášho lídra, ale politické hnutie, ktoré je schopné obrody.

Prestaňte nariekať nad tým, že Vám dnešná situácia pripomína pád vlády Ivety Radičovej. Vtedy to bolo kvôli banalite. Ak ste to ešte nepostrehli, dnes sú príčiny oveľa vážnejšie. Koniec koncov Igor Matovič bol vtedy v strane, ktorá povalila vtedajšiu vládu. Takže bol pri tom.

Ak nechcete pád Vašej vlády a návrat mafie, tak upracte predovšetkým Vášho lídra.

Ak to neurobíte a budete pokračovať vo Vašom vyčíňaní, tak si stále viac ľudí bude priať, aby táto vláda čo najrýchlejši padla. Aj keď si neprajú návrat mafie. Budú radšej riskovať predčasné voľby, len aby sa zbavili Igora Matoviča.

Urobte, ako myslíte. Každý si je strojcom svojho šťastia. Snáď nechcete, aby skratka OLaNO bola synonymom Obyčajných Luhárov a Nezodpovedných Osôb? Doteraz každý premiér doviedol svoju stranu k úpadku. Igor Matovič má našliapnuté, že bude v tejto tradícii pokračovať.