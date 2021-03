Keď Rusi bojujú za politické prežitie Matoviča

Dobrá správa od Igora Matoviča: "Rusi sú ochotní zrušiť zmluvu na dodávku Sputnik V bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku". Politické naivky v krajinách ich záujmu sú Rusom milší než zorientovaní a rozvážni politici.

Politický neandertálec vyrobil v priebehu necelých 24 hodín hneď dve obrovské faux pas. (Pri správaní Igora Matoviča je aj toto prirovnanie urážkou neandertálcov. Ospravedlňujem sa im.)

Ódy na predstaviteľov krajiny, ktorú len nedávno sám minister obrany Naď označil za "bezpečnostnú výzvu ak nie hrozbu". Ide o krajinu, ktorú samotné NATO obviňuje z vedenia hybridnej vojny. Navyše o krajinu, s ktorou má neblahé skúsenosti Československo, a teda aj Slovensko ako jeho následnícky štát. A nie sme jediným štátom, ktorý má takéto skúsenosti. Akoby nestačilo len v tichosti prijať dodávku vakcín ako akýkoľvek iný obchodný tovar. Veď to nebol milodar. Ale prečo nevyužiť príležitosť postaviť sa do svetla reflektorov a záberu kamier, pravda? Zase sme chceli zahviezdť, pravda? Urobiť dieru do sveta.

Súčasne jedným dychom v blahosklonnom rozmare, zrejme posilnený najnovším "úspechom", vo verejnom rozhlasovom vysielaní urazí priateľskú krajinu, ktorá je sužovaná výbojmi a územnými nárokmi práve Ruska. Nemiestne zažartuje, že Rusom za Sputnik V sľúbil Zakarpatskú Ukrajinu. To si môžu Rusi len mädliť ruky a hladkať brucho, že "konečne" niektorý vysoký predstaviteľ štátu patriaceho do NATO "uznal" ich územné nároky. Ich štátna propaganda je schopná a pripravená vystrihnúť dovetok, že to bol iba (nemiestny) žart. To že sa ospravedlnil, tiež neuverejnia.

Rusi konečne našli naivku (mohol by som použiť aj oveľa tvrdší výraz), ktorá im bude robiť užitočného šaša. To sa už oplatí bojovať za jeho prežitie. V rozvinutých demokraciách západného sveta odstupovali ministri a premiéri aj za menšie prehrešky.

Bláboly o strihaní jedenásťročnou dcérou na spoločnej tlačovke s jedným z najmocnejších mužov tohto sveta sú len nevinné i keď nepatričné výlevy totálne nezorientovaného človeka. A Vy sa pýtate, pán Matovič, prečo by ste mali odísť z postu premiéra? Ste bezpečnostná hrozba pre túto krajinu!

Hanbím sa za takéhoto premiéra. A hanbil by som sa za neho aj keby bol len poslacom NR SR.

Je mi jasné, že Igor Matovič nemôže mať osobné skúsenosti z okupácie v r. 1968. Že do jeho pubertálneho vývoja zasiahli len skúsenosti z r. 1989. Neviem, čo ho ovplyvnilo viac, či odvolávanie riaditeľov škôl a učiteľov, na ktorých ukázali ich žiaci a študenti, alebo návrat slobody a zmena politickej klímy a kultúry v našej krajine. On usilovne pracuje na demontáži aj tej najelementárnejšej kultúry. Takýto človek chce zostať premiérom Slovenska?

Igor Matovič zjavne nechápe rozdiel medzi občianskym akitvistom a politikom a tobôž nie premiérom. Miesto toho, aby sa utiahol do úzadia čo najskôr, tak ešte polemizuje o tom, či má zmysel pre nákup Sputnik V rozbíjať súčasnú vládu a umožniť návrat mafii.

Nie, nemá zmysel rozbíjať vládu, ale má zmysel Vás, pán Igor Matovič, poslať z vlády preč, aby ste mohli opäť robiť občianskeho aktivistu. Tam nedokážete napáchať toľko škody. Pripravte nám už konečne skutočne dobré prekvapenie.